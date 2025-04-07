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        Haberler Gündem Güncel Bir kişiyi yaralayıp polise saldırdı | Son dakika haberleri

        Bir kişiyi yaralayıp polise saldırdı

        Fatih'te çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan, müdahale etmeye çalışan polislere saldıran şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 07.04.2025 - 23:54
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        Bir kişiyi yaralayıp polise saldırdı
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        Fatih Topkapı Mahallesi Marifetname Sokak'ta yabancı uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Şüphelilerden biri, kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçağı bırakarak teslim olmayan zanlı, kendisine müdahale etmeye çalışan polislere saldırdı.

        Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Olayda bıçakla yaralanan kişi ile saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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