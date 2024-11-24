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        Haberler Gündem Güncel Bir haftalık trafik denetim raporu: 2 milyon 942 bin araç denetlendi, 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldı | Son dakika haberleri

        Bir haftalık trafik denetim raporu: 2 milyon 942 bin araç denetlendi, 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 14-21 Kasım'da 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini, 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:54
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        462 bin 324 sürücüye işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakla" ilgili olarak 2024'te 368 bin 780 işlem yapıldığını belirtti.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarının ve denetimlerin artırıldığını, denetimler arttıkça da kaza sayılarının azaldığını aktaran Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

        Bu kapsamda 14-21 Kasım'da 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

        "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı."

        Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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        #Ali Yerlikaya
        #denetim
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