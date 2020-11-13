Genelde alınan fazla kalorilerin etkilerini vücuttan atmak için sabah kahvaltısına eklenecek az miktarda kuru yemiş enerji kazandıracaktır.
Bol su içilmelidir; en az 15 bardağa yakın, meyve suyu, bitki ve meyve çayları rahatlıkla tüketilebilir.
Detoks çayı da mide rahatlaması ve enerji depolaması için bire birdir:
1 kabuk tarçın
1 yeşil elma kabuğu
1 tutam mate yaprağı
1 tutam ıhlamur yaprağı ile detoks çayı hazırlanabilir. Mate yaprağı vücuttan ödem atılmasını sağlar. Kan şekeri ve kolesterolü düzenler.
Ihlamur yaprağı ağrı gidericidir, ayrıca toksik etkenleri uzaklaştırır.
Kabuk tarçın kan şekerini dengeler, gaz ve şişkinlik giderir, antibiyotik etkisi de vardır. Ayrıca iyi huylu kolesterolü de yükseltir.
Gün boyu hareketsiz kalmaktan kaçınılmalıdır. Zeytinyağlı, çorba ve salatalarla mide dinlendirilmelidir.
Rezene, anason gibi bitki çaylarıyla gaz şikayetleri giderilebilir, melisa ve papatya çayıyla da vücut dinlenir.
1 Günlük Detoks Menüsü
Kahvaltı
1 yumurtayla yapılmış omlet
1 ince dilim beyaz peynir
2 ceviz içi
Bol yeşillik
Ara Öğün
1 fincan detoks çayı
Öğle
1 kase sebze çorbası (kremasız olacak; havuç, kabak ve küçük bir patates eklenebilir)
2 yemek kaşığı lor peyniri
1 çay kaşığı çörek otu eklenmiş, bol yeşil salata
Ara Öğün
1 su bardağı tarçınlı süt
Saat 17.00’de 1 fincan detoks çayı
Akşam
1 kase sebze çorbası
4 yemek kaşığı semizotu veya enginar salatası
Ara Öğün
1 fincan detoks çayı
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