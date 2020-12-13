Bir Garip Aşk; (Iss Pyar Ko Kya Naam Doon?) 4 Lions Films tarafından yapılan, Star Plus tarafından yayımlanan drama-romantik komedi türündeki Hint televizyon dizisidir. Dizinin başrollerini Arnav karakterini Barun Sobti, Khushi karakterini ise Sanaya Iranic canlandırmaktadır. Peki, Bir Garip Aşk Arnav aslında kim? Barun Sobti kimdir, kaç yaşındadır? İşte Barun Sobti hakkında...

BİR GARİP AŞK ARNAV BARUN SOBTİ KİMDİR?

Barun Sobti 21 Ağustos 1984 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde doğdu. Yeni Delhi'de St. Marks Ortaokulunu bitirdi.

Bollywood sektörüne girmeden önce, Jindal Telekom adlı bir telekomünikasyon şirketinde yedi yıl boyunca operasyon yöneticisi olarak çalıştı. Sobti, 2011-2012 tarihleri arasında yayımlanan Bir Garip Aşk adlı televizyon dizisinde egoist ve gururlu iş adamı Arnav Singh Raizada karakterini canlandırdı.

Sobti 12 Aralık 2010'da Pashmeen Manchanda ile evlendi. 2013'te İngiliz haftalık haber dergisi Eastern Eye tarafından yıllık olarak yayımlanan "En seksi 50 Asyalı" listesinde Pakistanlı şarkıcı Ali Zafar ve Bollywood oyuncusu Hrithik Roshan'ın ardından üçüncü seçildi.

Bir Garip Aşk dizisinde Arnav karakterinin Türkçe seslendirmesini Kerem Kobanbay yapmıştır.