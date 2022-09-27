Bir evin tek çocuğuydu! Fatmanur öldü! Sürücü serbest!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün saat 14.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmanur İtik'e (14), İzmir yönünden Ankara istikametine seyir halinde olan Cafer A. (29) yönetimindeki otomobil çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
DHA'da yer alan habere göre İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
İhsan Erturgut Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Fatmanur İtik için dün Selvilimescit Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İtik Ailesi'nin yakınlarının yanı sıra Fatmanur'un eğitim gördüğü okulun müdürü, öğretmenleri, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Ramazan İtik (52) güçlükle ayakta durabildi. Fatmanur, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TEK ÇOCUKTU, LGS'YE HAZIRLANIYORDU
Ramazan ve Ayşe İtik çiftinin tek çocuğu olan Fatmanur'un başarılı bir eğitim hayatı olduğu, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlandığı öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü Cafer A., gözaltına alındı. Cafer A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cafer A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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