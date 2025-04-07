Bir e-postadan askeri sızıntıya: Trump yönetimini karıştıran “Signal” olayıyla ilgili detaylar

ABD'li Diplomatik kaynakların aktardığına göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ünlü gazetecinin numarasını aylar önce yanlışlıkla başka bir kişinin adıyla kaydetmişti ve gruba onu ekleyeceğini sanarak Goldberg’ü ekledi.

Bu hata, Beyaz Saray'ın yürüttüğü iç soruşturmanın ortaya çıkardığı bir dizi hatadan sadece biriydi. Söz konusu hatalar zinciri, Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sırasında başlamış ancak Waltz geçen ay bu sohbet grubunu oluşturana kadar fark edilmemişti.

REKLAM advertisement1

Trump, Waltz'ı görevden almayı düşündü

Trump, bu olay sonrası Waltz’ı görevden almayı düşündü. Ancak asıl rahatsızlığı, askeri bir operasyonun güvenli olmayan bir platformda tartışılması değil, Waltz’ın The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni olan Goldberg’ün numarasını telefonunda saklıyor olmasıydı. Zira Trump, bu dergiye karşı büyük bir düşmanlık besliyor.

REKLAM

Yine de Trump, ikinci döneminin başlamasından sadece birkaç hafta sonra önemli bir yetkilinin görevden alınmasının medyada “zafer” olarak gösterilmesini istemediği için bu kararı geri çekti. Ayrıca Beyaz Saray iç soruşturmasının bulguları da Trump’ın öfkesini bir nebze yatıştırdı.

Olayın izi bir e-postaya dayanıyor Bu olay, Beyaz Saray Bilgi Teknolojileri Birimi tarafından yürütülen bir “suç incelemesi” sürecine yol açtı. İnceleme sonucunda, Goldberg’ün numarasının Waltz’ın telefonuna sıra dışı bir dizi olayın sonucu olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Süreç, Goldberg’ün geçen yıl Ekim ayında Trump kampanyasına bir e-posta göndermesiyle başlamıştı. Kaynağın aktardığına göre, Goldberg, Trump’ın yaralanan askerlerle ilgili tutumunu eleştiren bir haber hazırlığı hakkında kampanyayla iletişime geçmişti. Bunun üzerine kampanya, güvenlik sözcüsü olarak görev yapan Mike Waltz’a başvurdu. Kampanyada görevli olan dönemin resmi sözcüsü Brian Hughes, Goldberg’ün e-postasını Waltz’a kısa mesaj olarak iletti. Mesajın içinde Goldberg’ün telefon numarasını da içeren imza bölümü yer alıyordu. Amaç, yaklaşmakta olan haberle ilgili Waltz’ı bilgilendirmekti. REKLAM Waltz, Goldberg ile nihayetinde hiç iletişime geçmedi, ancak iPhone’un otomatik numara kaydetme özelliği sayesinde, Goldberg’ün numarası Brian Hughes’un kişi kartına eklendi. Hughes daha sonra Ulusal Güvenlik Konseyi’nin sözcüsü oldu.

Signal grubuna yanlış kişiyi ekledi Beyaz Saray’a göre bu durum, iPhone’un “kişiler için öneri güncellemesi” (contact suggestion update) özelliği nedeniyle yaşandı. Bu özellik, sistemin iki numara arasında bağlantı kurduğunu düşündüğünde numaraları otomatik olarak birleştirebiliyor. Hata, Mart ayında Waltz’ın, “Houthi PC small group” adıyla, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik askeri saldırıları tartışmak amacıyla Signal’da bir grup kurması sırasında fark edildi. Waltz, gruba Brian Hughes’u eklemeyi planlarken yanlışlıkla Jeffrey Goldberg’ün numarasını ekledi. Waltz olay sonrası yaptığı açıklamada, Goldberg ile daha önce hiç iletişim kurmadığını vurguladı ve Fox News kanalında yaptığı bir konuşmada, iPhone’un numarayı “otomatik olarak eeklediğini” belirtti. REKLAM Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yürütülen soruşturmada Waltz ile Goldberg arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı belirlenemedi. Goldberg ile temasa geçildiğinde, “Mike Waltz ile ilişkim hakkında yorum yapmayacağım, sadece onu tanıdığımı ve onunla konuştuğumu söyleyebilirim,” dedi.

Trump, Waltz’ı affetti Trump, geçen hafta bu teknik incelemenin sonuçları hakkında bilgilendirildi ve Waltz’ı görevde tutma kararını bu doğrultuda verdi. Başkan, danışmanının özrünü kabul etti ve olay kamuoyuna sızdıktan sonraki haftalarda Waltz’ı kamuoyu önünde savundu. Geçtiğimiz Perşembe günü Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken Marine One helikopterine beraberinde Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, İK Başkanı Sergio Gor ve Mike Waltz ile birlikte bindi. Bu, Trump çevresinden Waltz’a açık bir destek mesajı olarak yorumlandı. Beyaz Saray’daki bazı yetkililer de Waltz’a destek verdi. Kaynaklara göre, Signal uygulamasının kullanımı resmi olarak onaylanmıştı, çünkü devlet kurumları arasında anlık iletişimi sağlayacak alternatif bir sistem hâlâ mevcut değildi. Aynı kaynaklar, eski Başkan Joe Biden’ın yönetimi de dahil olmak üzere, önceki yönetimlerin bu konuda bir sistem geliştirmediğine dikkat çekti. Ancak hala Beyaz Saray, geçici bir çözüm olarak Signal’ın kullanımını önermeye devam ediyor. Hatta kaynaklar hala Beyaz Saray koridorlarında 4 ayrı Signal grubunun kullanıldığını ifade ediyor. Bu uygulama, geçiş dönemlerinde de geleneksel kısa mesaj zincirleri yerine koordinasyon amacıyla kullanılmıştı.