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'En dış kulvardan Bold Pilot geliyor'...
1990'lı yıllarda atlarla, at yarışlarıyla ilgili olanların dışında bunların hiç biriyle ilgilenmeyenlerin de en çok duyduğu isimlerden biriydi.
Bold Pilot...
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, efsane yarış atı Bold Pilot'un neden özel bir at olduğunu, milyonların sevgisini nasıl kazandığı ve bir döneme adını nasıl verdiğini derledi.
Sadece bir yarış atı değildi.
'Hedefin uzağında görünseniz de aslında her şey bitmedi, gülen taraf siz olabilirsiniz' umudunu aşılayan attı.
1990'lı yıllar...
Siyasi iktidarsızlık, enflasyon canavarının önlenemez büyümesi, suikastlar, Susurluk Kazası ile gün ışığına çıkan olaylar.
Türkiye karamsar yıllar yaşamaktadır.
Bir at, Bold Pilot...
O belirsizliğin, o karamsarlığın ülke geneline hakim olduğu yıllarda hipodroma çıkıp dört nala koşarken sanki 'Bakın bana! Geriden de gelsem, kötü de başlasam hedefime ulaşıyorum. Hem de çoğu zaman ilk önde... Karamsar olmayın' diyordu.
Bold Pilot, bir dönemin adı oldu.
O bir döneme "Bold Pilot'un koştuğu dönem" deniyor.
Ve Bold Pilot, insanlara başarma umudunu aşılayan at olarak nam saldı.
'Bold Pilot, ne o annenin ne de o babanın atı değildi.'
'Sanki zamansız ve mekânsız doğmuştu.'
'Değişik bir ruhtu.'
'Haşarıydı, yaramazdı.'
'Asi bir karakterdi.'
'Çok yakışıklı bir attı.'
'Star kaprisi vardı.'
'Yağmurlu havada ve gürültü olduğu zaman huysuzluk yapar koşmak istemezdi.'
'Başlangıç kutusuna girerken derin sessizlik isterdi. Başlangıç kutusuna yaklaştığı zaman bütün hipodrom sessizliğe bürünürdü.'
'Huysuz ve tatlıydı.'
Tanıyanlar, Bold Pilot'u bu kelimelerle anlattı.
Zaman zaman gülerek, zaman zaman hüzünlenerek...
Sanki vefat eden bir yarenlerinden söz edercesine...
Bold Pilot'u bu kadar özel kılan özellikleri nelerdir?
Yarış hayatına doğduktan 2 yıl sonra 1995 yılındaki Asuvan Koşusu ile başladı.
Başlangıç kutusundan geç çıkmasına rağmen 200 metredeki muhteşem sprintiyle ilk yarışında birinciliği elde etti.
Katıldığı 30 yarışta 21 defa birinci, 4 defa ikinci, 2 defa üçüncü, 2 defa dördüncü ve 1 defa altıncı oldu.
Arka arkaya 11 kez birinci olarak bu alanda rekor kırdı.
Bu rekoru hâlâ kırılamadı.
23 Haziran 1996'daki 70'inci Gazi Koşusu'nda 2.26.22'lik dereceyle birinci oldu.
Bu rekor da hâlâ kırılamadı.
Bold Pilot, sanki bir at değildi.
Birlikte kırılamayan rekorlara imza attığı jokeyi Halis Karataş da sanki bir insan değildi.
İkisi tek vücut haline dönüşmüş başka bir canlıydı.
Özdemir Atman'ın olmaktan çıkıp herkesin atı haline gelmişti.
Bold Pilot, 16 Ağustos 1998'de kazandığı Başbakanlık Koşusu ile pistlere veda etti.
Yarışlara veda ettikten sonra Özdemir Atman'ın Adapazarı'ndaki Hara'sına götürülerek aygırlık kariyerine başladı.
32 yavrusundan 11'nin yarış kazanmasıyla bu alanda da rekor kırdı.
Her ne kadar yarışlardan çıkarılsa da hayranlarının aklından çıkmayan Bold Pilot için yoğun istek üzerine 2013'te Veliefendi Hipodromu'nda bir jübile düzenlendi.
Bold Pilot, 30 Nisan 2015'de yaşlılıktan dolayı 22 yaşında hayatını kaybetti.
Ay Yapım ile Med Yapım, Bold Pilot'u ve jokeyi Halis Karataş ile sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman'ın yaşadığı aşka vesile olmasını 'Şampiyon' adıyla sinema filmi haline getirdi.
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı 'Şampiyon' gösterime 7 Aralık'ta girdi.
Bold Pilot'u yavsusu Ganesh'in canlandırması hikâyesi oldukça ilginç.
Ay Yapım ile Med Yapım, 'Şampiyon'un çekimleri için 30 tane at aldı.
O atlardan biri daha önceleri başka bir haraya verilen Ganesh'tir.
Ganesh, Bold Pilot'un yavrusu olduğu bilinmeden 'Şampiyon' için satın alındı.
Yavrusu olduğu öğrenilince de Bold Pilot'u Ganesh canlandırdı.
HALİS KARATAŞ KİMDİR?
Halis Karataş 2 Ekim 1972'de maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak Sivas'ta dünyaya geldi. Amcasının ve babasının seyis, ağabeyinin jokey olduğu bir ailede büyüdü. Annesinin jokey olmasına karşı çıkmasına rağmen 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot ile ayrılmaz ikili oldu. Halis Karataş ve Bold Pilot ikilisinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hâlâ geçilemedi. Birlikte koştukları dönemde umudun simgesi haline dönüşen ikili, at yarışlarıyla hiç ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmayı başarmıştır. Bold Pilot sayesinde tanıştığı Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman'la ölümsüz bir aşk yaşayan Halis Karataş'ın Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır. 2012'de çıktığı 7 yarışın hepsini kazanarak, Türkiye spor tarihine geçmiştir. Bugün bile en çok koşan ve en fazla birincilik kazanan jokey unvanını korumaktadır.
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