Bir devir sona erdi: Skype, 22 yıllık serüvenin ardından kapatıldı

Amerikan teknoloji devi Microsoft’un 2011’de 8,5 milyar dolara satın aldığı sesli ve görüntülü iletişim platformu Skype, 22 yıllık serüvenini 5 Mayıs 2025’te noktaladı. 2003’te Estonya’da doğan ve internet üzerinden ücretsiz iletişim çağını başlatan Skype, bir dönemin en popüler uygulamalarından biriydi. Ancak Zoom, WhatsApp, Discord ve Microsoft’un kendi ürünü Teams gibi rakiplerin gölgesinde kalan platform, Microsoft’un stratejik kararıyla resmen kapatıldı. Kullanıcılar Microsoft Teams’e yönlendirilirken, Skype’ın veda haberi teknoloji dünyasında hem nostalji hem de tartışma yarattı. İşte Skype’ın başlangıcından sonuna uzanan hikayesi, kullanıcı sayısındaki değişimler ve kapanma sürecinin perde arkası.

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GÜLE GÜLE SKYPE, MERHABA TEAMS

Skype, internet iletişiminde bir devrim yaratmıştı. Uzun mesafeli görüşmeleri ücretsiz veya düşük maliyetli hale getirerek aileleri, arkadaşları ve iş dünyasını bir araya getirdi. 2000’li yıllarda MSN Messenger, ICQ ve Yahoo Messenger gibi rakiplerini geride bırakarak iletişimde bir ikon haline gelmişti. Ayrıca, VoIP teknolojisinin yaygınlaşmasında öncü rol oynadı ve bugünkü modern iletişim platformlarının temelini atmıştı.

Ancak teknolojinin hızla değişen doğası, Skype’ı zamanla gölgede bıraktı. Microsoft’un “Güle güle Skype, merhaba Teams” sloganıyla duyurduğu bu kapanış, bir dönemin sona erdiğini ve yeni nesil iletişim platformlarının önünün açıldığını gösteriyor. Skype, 22 yıllık serüveniyle teknoloji tarihine adını altın harflerle yazdırırken, milyonlarca kullanıcı için nostaljik bir anı olarak kalacak. Microsoft kullanıcılarını Teams'e yönlendiren bir mesaj yayınladı. İşte Skypye'ın internet sitesinde yayınlanan o açıklama, "Skype Mayıs 2025'te kullanımdan kaldırılıyor. Önümüzdeki günlerde Skype kimlik bilgilerinizle Microsoft Teams'de oturum açabilirsiniz; sohbetleriniz ve kişileriniz orada sizin için hazır olacak. Ücretsiz arama ve mesajlaşma gibi Skype'ın sevdiğiniz özelliklerinin yanı sıra toplantılar ve topluluklar gibi yeni özelliklerin keyfini Teams'de çıkarın" REKLAM SKYPE’IN DOĞUŞU: İNTERNET İLETİŞİMİNDE BİR DEVRİM Skype, 2003 yılında İsveçli girişimci Niklas Zennström, Danimarkalı Janus Friis ve Estonyalı mühendisler Ahti Heinla, Priit Kasesalu ve Jaan Tallinn tarafından kuruldu. 29 Ağustos 2003’te beta sürümüyle kullanıcılara sunulan platform, VoIP (Voice over Internet Protocol) teknolojisiyle internet üzerinden sesli ve görüntülü iletişim sağlıyordu. Pahalı uluslararası telefon görüşmelerine ekonomik bir alternatif sunan Skype, 2004’te görüntülü arama özelliğini ekleyerek bireysel kullanıcıların ve küçük işletmelerin gözdesi oldu.

2005 yılında eBay, Skype’ı 2,6 milyar dolara satın alarak platformun küresel çapta tanınırlığını artırdı. 2011’de ise Microsoft, Skype’ı 8,5 milyar dolara bünyesine kattı. Bu satın alma, Microsoft’un iletişim stratejisini yeniden şekillendirdi ve Skype, Windows Live Messenger’ın yerini alarak şirketin amiral gemisi iletişim platformu haline geldi. KULLANICI SAYISINDA YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ Skype, kuruluşundan sonraki yıllarda hızla büyüdü. 2006’da 100 milyon kullanıcıya ulaşan platform, 2010’da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya sahipti ve aynı anda 1 milyon kişi çevrimiçi olabiliyordu. Microsoft’un 2011’deki satın almasından sonra kullanıcı sayısı artmaya devam etti; 2011’de yaklaşık 170 milyon kullanıcıya sahip olan Skype, 2013’te bu sayıyı 300 milyona çıkardı. 2023 verilerine göre ise günlük 36 milyondan fazla kişi Skype’ı kullanıyordu. REKLAM Ancak Skype’ın popülerliği, 2010’lu yılların sonlarında gerilemeye başladı. Zoom’un kullanıcı dostu arayüzü, WhatsApp’ın mobil odaklı iletişimi ve Discord’un oyuncular arasındaki popülerliği, Skype’ın pazar payını eritti. 2020’deki pandemi döneminde uzaktan iletişim talebinin artmasıyla Skype kısa süreli bir canlanma yaşasa da, teknolojik yeniliklere ayak uyduramaması ve bağlantı sorunları kullanıcıları alternatiflere yöneltti.

KAPANMA KARARI: NEDEN ŞİMDİ? Microsoft, Şubat 2025’te Skype’ın 5 Mayıs 2025’te kapatılacağını duyurdu. Şirket, bu kararı “iletişim hizmetlerini modern kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleme” stratejisiyle açıkladı. Microsoft İşbirliğine Dayalı Uygulamalar ve Platformlar Başkanı Jeff Teper, bir blog yazısında, Skype’ın temel özelliklerinin (bire bir ve grup aramaları, mesajlaşma, dosya paylaşımı) Microsoft Teams’te mevcut olduğunu vurguladı. Teams’in toplantı düzenleme, takvim entegrasyonu ve yapay zeka destekli özellikler gibi yeniliklerle daha kapsamlı bir deneyim sunduğunu belirten Teper, geçiş sürecinin kullanıcılar için kolay olacağını ifade etti. Skype’ın kapanmasının ardındaki temel nedenler şöyle sıralanıyor: Rekabetin Gölgesi: Zoom, Google Meet ve FaceTime gibi platformlar, daha yüksek bağlantı kalitesi ve modern arayüzleriyle Skype’ı geride bıraktı.

Teknolojik Yetersizlik: Skype’ın son yıllardaki güncellemeleri, kullanıcı deneyimini rakiplerle rekabet edecek seviyeye taşıyamadı. Bağlantı gecikmeleri, reklam yoğunluğu ve karmaşık arayüz, kullanıcı şikâyetlerini artırdı.

Microsoft’un Odak Noktası: Microsoft, iletişim hizmetlerini tek çatı altında toplamak için Teams’e yatırım yapıyor. Son iki yılda Teams toplantılarında geçirilen sürenin dört kat artması, platformun kullanıcılar için vazgeçilmez hale geldiğini gösteriyor. KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR? Microsoft, Skype kullanıcılarının verilerini (kişiler, sohbet geçmişi, arama kayıtları) otomatik olarak Microsoft Teams’e aktaracağını duyurdu. Kullanıcılar, mevcut Skype kimlik bilgileriyle Teams’te oturum açarak iletişimlerine devam edebilecek. Teams kullanmayı tercih etmeyenler için ise verilerini dışa aktarma seçeneği sunuluyor. Skype Numarası ve arama abonelikleri, 3 Nisan 2025’e kadar yenilenebilecek, ancak Mayıs 2025’ten sonra bu hizmetler Teams üzerinden veya başka operatörlere aktarılmak zorunda kalacak.

Skype Kurumsal kullanıcıları, bu değişiklikten etkilenmeyecek. Microsoft, profesyonel iş dünyasına yönelik Skype Kurumsal hizmetini sürdüreceğini ve Teams ile entegre bir şekilde sunacağını belirtti. SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ DALGASI Skype’ın kapanma haberi, özellikle X platformunda geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Skype’ın MSN Messenger ile aynı kaderi paylaştığını ve bir dönemin sembolü olan platformun veda etmesinin hüzün verici olduğunu ifade etti. “Teams, Skype’ın sıcaklığını verebilir mi, emin değilim” yorumları en çok öne çıkanlar oldu... Öte yandan, bazı kullanıcılar Discord ve Zoom gibi platformların zaten Skype’ı gölgede bıraktığını da vurguladı.