'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; dev prodüksiyona dev bütçe

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BKM, yeni sinema filmi ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın vizyon tarihini 25 Ekim Cuma olarak açıkladı.

Güçlü oyuncu kadrosu, izleyen herkesi duygudan duyguya taşıyacak gerçek hikâyesi, içinde geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan, çekimleri ve kurgusuyla sezonun en çok merak edilen yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' dev prodüksiyonu ile de Türk sinema tarihinde özel bir yere konumlanacak.

DEV PRODÜKSİYON DEV BÜTÇE

Yönetmen Yağız Alp Akaydın, filmde gerçek karakterlere hayat veren Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık, 1930’lu yılların Türkiye’sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, henüz kurulmuş bir cumhuriyette kültür devriminin başlangıcı olarak kabul edilen, gurur ve umut dolu gerçek bir hikayeyi nefes kesen bir anlatımla gözler önüne serecek.

REKLAM Ön hazırlıkları 250 kişilik bir prodüksiyon ekibiyle 1.5 yıl süren ve 2024 Mart ayında sete çıkan dev bütçeli yapım, Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olacak.

SADECE MEKÂNLAR DEĞİL, HER BİR OBJE İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞILDI Tarihe not düşülmüş, yazılı ve görsel kaynaklara geçmiş hikayenin yaşandığı 17 ayrı mekan orijinaline sadık kalınarak 30 kişilik sanat ekibiyle yeniden düzenlendi. Mekanlar kadar, filmin içinde kullanılan objeler, kostümler ve sahnelerin çekimleri için de 5 aylık bir araştırma gerçekleştirildi.

8 ATÖLYE 8 HAFTA BOYUNCA KOSTÜM ÜRETTİ Filmin ana oyuncu kadrosuyla beraber filmde yer alan 3.500 figüran için; 2.500 adet kostüm, 2 bin çift özel ayakkabı üretildi. Filmin taşıyıcı hikâyesi opera sahnesinde 500 seyirci, Sofya balosu sahnesinde de 600 figüran özel hazırlanmış kostüm giydi.

Filmde Bensu Soral’ın hayat verdiği 'Miti’nin Mustafa Kemal ile dans ettiği sahnede kullanılan büyüleyici gece elbisesi için ise 300m organze kumaş kullanılırken, özellikle ana karakterlerin giyeceği günlük kostümlerin gerçekliğini sağlamak için tüm parçalar tek tek elde zımparalanarak renkleri solduruldu. Dönemin en vazgeçilmez aksesuarı şapkaların bir bölümü Londra’dan bir bölümü ise özel koleksiyonerlerin koleksiyonlarından temin edildi.

GERÇEK BİR OLAYIN BEYAZPERDEYE TAŞINMASINDAN DAHA FAZLASI 1,5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından 8 haftada Ankara’da çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi sadece bir hikâye anlatmıyor; oyunculukları, mekanları, kostümleri, ışığı ve müzikleri ile her bir sahnesinde yaşatacağı hüzün, mutluluk, heyecan ve gururla izleyicisini o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.