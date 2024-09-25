Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; dev prodüksiyona dev bütçe

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; dev prodüksiyona dev bütçe

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı', 1930'lu yılların Türkiye'sinde; bir avuç genç, yetenekli, azimli insanın, henüz kurulmuş bir cumhuriyette kültür devriminin başlangıcı olarak kabul edilen, gurur ve umut dolu gerçek bir hikâyesini gözler önüne serecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev prodüksiyona dev bütçe
        ABONE OL
        ABONE OL

        BKM, yeni sinema filmi ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın vizyon tarihini 25 Ekim Cuma olarak açıkladı.

        Güçlü oyuncu kadrosu, izleyen herkesi duygudan duyguya taşıyacak gerçek hikâyesi, içinde geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan, çekimleri ve kurgusuyla sezonun en çok merak edilen yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' dev prodüksiyonu ile de Türk sinema tarihinde özel bir yere konumlanacak.

        DEV PRODÜKSİYON DEV BÜTÇE

        Yönetmen Yağız Alp Akaydın, filmde gerçek karakterlere hayat veren Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık, 1930’lu yılların Türkiye’sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, henüz kurulmuş bir cumhuriyette kültür devriminin başlangıcı olarak kabul edilen, gurur ve umut dolu gerçek bir hikayeyi nefes kesen bir anlatımla gözler önüne serecek.

        REKLAM

        Ön hazırlıkları 250 kişilik bir prodüksiyon ekibiyle 1.5 yıl süren ve 2024 Mart ayında sete çıkan dev bütçeli yapım, Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olacak.

        SADECE MEKÂNLAR DEĞİL, HER BİR OBJE İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞILDI

        Tarihe not düşülmüş, yazılı ve görsel kaynaklara geçmiş hikayenin yaşandığı 17 ayrı mekan orijinaline sadık kalınarak 30 kişilik sanat ekibiyle yeniden düzenlendi. Mekanlar kadar, filmin içinde kullanılan objeler, kostümler ve sahnelerin çekimleri için de 5 aylık bir araştırma gerçekleştirildi.

        8 ATÖLYE 8 HAFTA BOYUNCA KOSTÜM ÜRETTİ

        Filmin ana oyuncu kadrosuyla beraber filmde yer alan 3.500 figüran için; 2.500 adet kostüm, 2 bin çift özel ayakkabı üretildi. Filmin taşıyıcı hikâyesi opera sahnesinde 500 seyirci, Sofya balosu sahnesinde de 600 figüran özel hazırlanmış kostüm giydi.

        Filmde Bensu Soral’ın hayat verdiği 'Miti’nin Mustafa Kemal ile dans ettiği sahnede kullanılan büyüleyici gece elbisesi için ise 300m organze kumaş kullanılırken, özellikle ana karakterlerin giyeceği günlük kostümlerin gerçekliğini sağlamak için tüm parçalar tek tek elde zımparalanarak renkleri solduruldu.

        Dönemin en vazgeçilmez aksesuarı şapkaların bir bölümü Londra’dan bir bölümü ise özel koleksiyonerlerin koleksiyonlarından temin edildi.

        GERÇEK BİR OLAYIN BEYAZPERDEYE TAŞINMASINDAN DAHA FAZLASI

        1,5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından 8 haftada Ankara’da çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi sadece bir hikâye anlatmıyor; oyunculukları, mekanları, kostümleri, ışığı ve müzikleri ile her bir sahnesinde yaşatacağı hüzün, mutluluk, heyecan ve gururla izleyicisini o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa