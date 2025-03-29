Bir cuma klasiği; 'Kızılcık Şerbeti' zirvede
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı
SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini korudu.
'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 9.67 izlenme oranı, 26.52 izlenme payı, AB’de; 9.22 izlenme oranı ve 27.80 izlenme payı, Total grubunda; 7.94 izlenme oranı, 21.48 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Doğa ve Fatih’in köşke geri dönmek zorunda kaldığı sürükleyici bölümde hamile olan Kıvılcım’ın yaşadığı sağlık sorunu bölümün final sahnesinde izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada rakip tanımayan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle 8 saat X’in TT listesinde yer alarak büyük beğeni topladı.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 94'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
DOĞA VE FATİH KÖŞKE GERİ DÖNDÜ
KIVILCIM BEBEĞİNİ Mİ KAYBETTİ?
Dizinin yayınlanan bölümünde; Nursema ve Firaz’ın, Kıvılcım’a sığındığını öğrenen Asude, çifti evine davet ederek şans verdi. Firaz, şirkette yeniden işe başlarken Nursema da hat çalışmalarını oteldeki mağazada satışa çıkarmak istedi. Pembe, otelde karşılaştığı Nursema ve Firaz’la gerilince hırsını Nursema’nın hatlarından çıkardı.
Nursema, köşke hatlarını almak için geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Pembe’nin yaptıklarına inanmayan Nursema’nın, anne ve babasına “Siz benim ailem değilsiniz” diyerek köşkü terk etmesi bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu.
Pembe, Nursema’nın hatlarını yırtıyor;
Yaptığı lüks harcamalarla sınırı aşan Doğa, bankadan çektiği yüklü miktardaki kredi taksitinin ilk ödemesi geldiğinde panik yaşadı. Fatih’e bu durumu anlatamayan Doğa, taksiti ödeyemeyince bankanın icra takibi başlatması Doğa’yı zor durumda bıraktı. Borcu, şart koşarak ödemeyi kabul eden Abdullah, Fatih’ten köşke geri dönmelerini istedi. Soluk soluğa izlenen bölümde Doğa ve Fatih’in köşke geri dönmesi izleyenleri şoke etti.
“Başka borca yer yok Doğa”;
Pembe, Doğa’ya acımıyor;
Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği bölümde çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Kıvılcım’ın, Ömer’e sürpriz yaparak mavi bebek patikleriyle erkek bebek beklediğinin müjdesini verdiği bölümde yaşananlar yürekleri ağza getirdi. Bölümün final sahnesinde baygınlık geçiren Kıvılcım’ın kanamasının başlaması ekran başındaki izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Ömer, bebeğinin cinsiyetini öğreniyor;
YAYINLANAN YENİ BÖLÜM TANITIMIYLA PEMBE, ABDULLAH’IN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI ÖĞRENİYOR
"BABAM SENİ ALDATIYOR"
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğa ve Fatih köşke geri dönünce evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaşmaya başlıyor. Ömer; Kıvılcım ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu haber verirken Beril’in, Kıvılcım gibi davranması dikkat çekiyor. Tanıtımın en can alıcı sahnesi ise Nilay’ın, Pembe’ye “Babam seni aldatıyor” sözleri oluyor. Abdullah’ın kendisini aldattığını öğrenen Pembe’nin hamlesi merakla beklenirken fenomen dizinin yeni bölümü için geri sayım şimdiden başlıyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.
İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 95'inci Bölüm Tanıtımı;