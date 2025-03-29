Bir cuma klasiği; 'Kızılcık Şerbeti' zirvede

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini korudu.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 9.67 izlenme oranı, 26.52 izlenme payı, AB’de; 9.22 izlenme oranı ve 27.80 izlenme payı, Total grubunda; 7.94 izlenme oranı, 21.48 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Doğa ve Fatih’in köşke geri dönmek zorunda kaldığı sürükleyici bölümde hamile olan Kıvılcım’ın yaşadığı sağlık sorunu bölümün final sahnesinde izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada rakip tanımayan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle 8 saat X’in TT listesinde yer alarak büyük beğeni topladı.

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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 94'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

DOĞA VE FATİH KÖŞKE GERİ DÖNDÜ

KIVILCIM BEBEĞİNİ Mİ KAYBETTİ?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Nursema ve Firaz’ın, Kıvılcım’a sığındığını öğrenen Asude, çifti evine davet ederek şans verdi. Firaz, şirkette yeniden işe başlarken Nursema da hat çalışmalarını oteldeki mağazada satışa çıkarmak istedi. Pembe, otelde karşılaştığı Nursema ve Firaz’la gerilince hırsını Nursema’nın hatlarından çıkardı.

Nursema, köşke hatlarını almak için geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Pembe’nin yaptıklarına inanmayan Nursema’nın, anne ve babasına “Siz benim ailem değilsiniz” diyerek köşkü terk etmesi bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu.

Pembe, Nursema’nın hatlarını yırtıyor;

Yaptığı lüks harcamalarla sınırı aşan Doğa, bankadan çektiği yüklü miktardaki kredi taksitinin ilk ödemesi geldiğinde panik yaşadı. Fatih’e bu durumu anlatamayan Doğa, taksiti ödeyemeyince bankanın icra takibi başlatması Doğa’yı zor durumda bıraktı. Borcu, şart koşarak ödemeyi kabul eden Abdullah, Fatih’ten köşke geri dönmelerini istedi. Soluk soluğa izlenen bölümde Doğa ve Fatih’in köşke geri dönmesi izleyenleri şoke etti.