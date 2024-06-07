Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, 29 yaşındaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 2021'de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili davada 28 yaşındaki eşi Alper Yağlıoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, 1 metre 68 santim boyundaki Gamze'nin, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki trabzandan tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, ancak trabzanda Gamze'ye ait herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği gibi sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı. Gamze'nin ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 07:41 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü'nü birincilikle bitiren, ardından ABD ve Almanya'da eğitim alan Gamze Yağlıoğlu (29), 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

        BİR YILLIK EŞİ TUTUKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre Gamze Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek'ten tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        "SIRTI YERE, YÜZÜ YUKARI DÖNÜKTÜ"

        Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, ulusal kriminal rapora yer verildi. Raporda, Gamze'nin balkondan düşüş şeklinin sırtı yere, yüzü yukarı dönük pozisyonda olduğu belirtildi.

        "KENDİSİ ATLASA BALKON DİBİNE DÜŞERDİ"

        Gamze'nin, düşüş şekli eğer kendini korkuluktan salarak aşağı doğru süzülme şeklinde olsaydı, düştüğü yerin balkon hizasında olması gerektiği ifade edildi. Aynı şekilde, çivileme atlama şeklinde olsaydı, balkonun hemen dibine düşmesi gerektiği vurgulandı. Ancak, Gamze'nin düştüğü yerin balkon hizasından 2.5 metre mesafede olduğu belirtildi.

        "TRABZANDA PARMAK İZİ BULUNAMADI"

        Bunun bir başkası tarafından itilmesi sonucu olabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca balkonun trabzan yüksekliğinin 1 metre 12 santim olduğu, 1 metre 68 santim boyundaki Gamze'nin trabzandan tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığına; ancak trabzanda Gamze'ye ait herhangi bir parmak izi ve tutunma izleri tespit edilmediği gibi sürtünme izinin bulunduğu raporda yer aldı.

        PORNOGRAFİK İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

        Ayrıca raporda Gamze'nin tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da belirtildi. Kriminal sanığın olaydan önce telefonundaki birtakım videoları sildiği, geri kurtarma yöntemiyle ulaşılan bu videoların sanıkla eşine ait pornografig içerikli görüntüler olduğu, birtakım videoların internet sitelerinde paylaşıldığı, bunların bir kısmının sanığın tarif etmesiyle çekildiğinin tespit edildiğine yer verildi.

        GAMZE EVDEN GİTMEK İSTEMİŞ

        Gerekçeli kararda olaydan önce çiftin tartıştığı, Gamze'nin evden gitmek istediği, sanığın buna engel olduğuna dikkat çekildi. Gamze'nin balkondan düşmesinden 1 dakika 38 saniye sonra sanığın evden çıktığı, 15 dakika sonra geri geldiğinin kamera görüntüleriyle tespit edildiği belirtildi. Eve döndükten 6 dakika sonra da Gamze'nin düştüğü yere geldiğinin yine kamera görüntüleriyle saptandığı aktarıldı.

        "DİREKT BALKONDAN BAKMASI OLAĞAN DEĞİL"

        Sanığın eve döndükten sonra nerede olduğunu bilmediğini söylediği eşini 6 dakika içinde bulabilmesi ve odada eşini göremeyince direkt balkondan aşağıya bakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi. Ayrıca Gamze'nin düşmesiyle birlikte sanığın evden çıkmasının da tesadüf olamayacağı belirtildi.

        Bu nedenlerle Gamze'nin ölümünün sanığın kendisini balkondan ittirmesi ile meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldığı, pişmanlığını gösterir davranışının olmaması nedeniyle de takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gamze Yağlıoğlu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Habertürk Anasayfa