Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!

REKLAM advertisement1

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü'nü birincilikle bitiren, ardından ABD ve Almanya'da eğitim alan Gamze Yağlıoğlu (29), 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

BİR YILLIK EŞİ TUTUKLANDI DHA'da yer alan habere göre Gamze Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek'ten tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"SIRTI YERE, YÜZÜ YUKARI DÖNÜKTÜ" Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, ulusal kriminal rapora yer verildi. Raporda, Gamze'nin balkondan düşüş şeklinin sırtı yere, yüzü yukarı dönük pozisyonda olduğu belirtildi.

"KENDİSİ ATLASA BALKON DİBİNE DÜŞERDİ" Gamze'nin, düşüş şekli eğer kendini korkuluktan salarak aşağı doğru süzülme şeklinde olsaydı, düştüğü yerin balkon hizasında olması gerektiği ifade edildi. Aynı şekilde, çivileme atlama şeklinde olsaydı, balkonun hemen dibine düşmesi gerektiği vurgulandı. Ancak, Gamze'nin düştüğü yerin balkon hizasından 2.5 metre mesafede olduğu belirtildi.

"TRABZANDA PARMAK İZİ BULUNAMADI" Bunun bir başkası tarafından itilmesi sonucu olabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca balkonun trabzan yüksekliğinin 1 metre 12 santim olduğu, 1 metre 68 santim boyundaki Gamze'nin trabzandan tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığına; ancak trabzanda Gamze'ye ait herhangi bir parmak izi ve tutunma izleri tespit edilmediği gibi sürtünme izinin bulunduğu raporda yer aldı.

PORNOGRAFİK İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI Ayrıca raporda Gamze'nin tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da belirtildi. Kriminal sanığın olaydan önce telefonundaki birtakım videoları sildiği, geri kurtarma yöntemiyle ulaşılan bu videoların sanıkla eşine ait pornografig içerikli görüntüler olduğu, birtakım videoların internet sitelerinde paylaşıldığı, bunların bir kısmının sanığın tarif etmesiyle çekildiğinin tespit edildiğine yer verildi.

GAMZE EVDEN GİTMEK İSTEMİŞ Gerekçeli kararda olaydan önce çiftin tartıştığı, Gamze'nin evden gitmek istediği, sanığın buna engel olduğuna dikkat çekildi. Gamze'nin balkondan düşmesinden 1 dakika 38 saniye sonra sanığın evden çıktığı, 15 dakika sonra geri geldiğinin kamera görüntüleriyle tespit edildiği belirtildi. Eve döndükten 6 dakika sonra da Gamze'nin düştüğü yere geldiğinin yine kamera görüntüleriyle saptandığı aktarıldı. "DİREKT BALKONDAN BAKMASI OLAĞAN DEĞİL" Sanığın eve döndükten sonra nerede olduğunu bilmediğini söylediği eşini 6 dakika içinde bulabilmesi ve odada eşini göremeyince direkt balkondan aşağıya bakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi. Ayrıca Gamze'nin düşmesiyle birlikte sanığın evden çıkmasının da tesadüf olamayacağı belirtildi. Bu nedenlerle Gamze'nin ölümünün sanığın kendisini balkondan ittirmesi ile meydana geldiği kanaatine varıldığı aktarıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldığı, pişmanlığını gösterir davranışının olmaması nedeniyle de takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiği belirtildi.