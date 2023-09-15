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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Bir çağ yangını romanı: 'Yangın Olur'

        Bir çağ yangını romanı: 'Yangın Olur'

        Gazeteci Yazar Burak Artuner'in üçüncü romanı Yangın Olur, günümüz İstanbul'unda betonlaşmayla kuşatılan 'insanlar'ın sıkışıp kalmışlığını, içinde bulunduğumuz görünmez 'Yangın'ı anlatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:37
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        Bir çağ yangını romanı: 'Yangın Olur'
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        Gazeteci Yazar Burak Artuner’in üçüncü romanı Yangın Olur, Narsist Kitap’tan okurlarla buluştu. Roman, günümüz İstanbul’unda betonlaşmayla kuşatılan ‘insanlar’ın sıkışıp kalmışlıklarına, düzenin yozlaşmışlığına, adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir dönemin ruhuna bir ‘Yangın Kulesi’nden bakıyor.

        Roman, aslında içinde bulunduğumuz görünmez ‘Yangın’ı anlatıyor… Sadece bir memleket yangını değil bir çağ yangınının aktarmanın çabasında: Yangın Olur.

        İtfaiyeci Murat, dürüst, sözünün eri, işini iyi yapmanın derdinde bir genç adam… Kitapçı dede, bir zamanlar siyasi mücadelenin ortasında yer almış sonrasında köşesine çekilmiş –belki de saklanmış- fikirlerin pek işe yaramadığı ama gerçeklerin söylenmesinin de zorunlu hissedildiği bir döneme ait bir kişilik… Roman ilerledikçe hikâyesinin, kaçınılmaz bir şekilde Türkiye’nin acı olaylarıyla kesişmesine şahit oluyorsunuz.

        Diyaloglarıyla, konusuyla, gidişatıyla düşürdürten bir roman Yangın Olur… Burak Artuner, önceki romanları Aşk, Hürriyet İstibdat ve Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ın da olduğu gibi yine İstanbul’un şahitlik ettiği farklı bir aşk hikâyesini anlatırken, aslında memleketin 1980’lerden beri hiç değişmeyen gerçeklerini de aktarıyor okurlarına.

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        #Burak Artuner
        #Yangın Olur
        #roman
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