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        Haberler Yaşam Bir astrolog burçları en iyiden en kötüye doğru sıralıyor! En kötü burç Oğlakmış!

        Bir astrolog burçları en iyiden en kötüye doğru sıralıyor! En kötü burç Oğlakmış!

        Astro Fame sitesinin baş astroloğu Susan Taylor, 12 burcu iyiden kötüye doğru sıraladı. Listede, en iyi burç Terazi olurken, en kötü burç ise Oğlak oldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 12:46 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:48
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        • 1

          1. TERAZİ (EN İYİ BURÇ)

          Astroloğa göre en iyi burç Terazi çünkü Teraziler; nadiren sinirlenen, iyilikle seven ve başkalarına çok dikkat eden özellikler barındırıyor.

          Terazi her zaman başkalarının değerli hissetmesini, dinlenmesini ve dâhil edilmesini önemser; bu da onları tüm burçlar arasında "gerçek mücevher" yapar.

        • 2

          2. BAŞAK

          Listenin ikinci sırasında Başaklar geliyor. Taylor'a göre; zeki ve inanılmaz derecede etkili oldukları için entelektüel Başak ikinci en iyi burçtur.

          3. KOÇ

          Koçlar, listeye kararlı ve odaklı olarak bilinen baskın özellikleri sayesinde üçüncü sıradan giriş yapıyor.

        • 3

          4. BALIK

          Sıralama, 'aşırı iyi' olarak tanımlanan Balıklar ile devam ediyor. Astrolog bu burcun fazlaca empati içerdiğini söylüyor.

          5. YAY

          Sırada havalı bir tavrı olan ve hatta dış dünyaya mükemmel görünebilen bağımsız Yay burcu var.

        • 4

          6. YENGEÇ

          Listenin altıncı sırasında yer alan Yengeç, Taylor'a göre sevimli bir burç ama Yengeçler nasıl 'sızlanacağını' iyi biliyor.

          7. ASLAN

          Aslan burçları, sevdiklerine son derece sadıktır ancak bir çatışma söz konusu olduğunda son derece dayanılmaz olabilirler.

        • 5

          8. AKREP

          Akrepler, dürüst ve samimi bir burç olsa da zaman zaman yorumları fazla acımasız olabilir.

          9. BOĞA

          Taylor, Boğaları takıntılı olarak tanımlıyor. Konu, kendi isteklerini yapmaya gelirse bu konuda inatçı olabilirler ve bu da onlarla geçinmeyi zorlaştırır.

        • 6

          10. KOVA

          Taylot, Kova burcunun duyarlılıktan yoksun ve yükselme eğilimi olan "potansiyel bir psikopat" olabileceğini iddia ediyor.

          11. İKİZLER

          Astroloğa göre İkizler burcu, hem "uçuk" hem de "yüzeysel" oldukları için en kötü ikinci burçtur.

          12. OĞLAK (EN KÖTÜ BURÇ)

          Oğlak burcu, tüm burçların en en kötüsüne gelince en üst sırada yer alıyor ve Taylor onları "biraz mesafeli" ve "somurtkan" olarak tanımlıyor.

          Ayrıca, bu tabelanın birdenbire "incitici" ve "aşağılayıcı" bir ifadeye dönüşebileceğini ve bu arada kendilerini "kurban" gibi gösterebileceğini de belirtiyor.

          Kaynak: Daily Express

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