Bir astrolog burçları en iyiden en kötüye doğru sıralıyor! En kötü burç Oğlakmış!

1. TERAZİ (EN İYİ BURÇ)

Astroloğa göre en iyi burç Terazi çünkü Teraziler; nadiren sinirlenen, iyilikle seven ve başkalarına çok dikkat eden özellikler barındırıyor.

Terazi her zaman başkalarının değerli hissetmesini, dinlenmesini ve dâhil edilmesini önemser; bu da onları tüm burçlar arasında "gerçek mücevher" yapar.