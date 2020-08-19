Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan K.E. ile S.K. Kaşanlı Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan K.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.