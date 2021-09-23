Bebeği doğdu, 18 gün oldu! Kahreden haber!

Edirne'de, 2018 yılında Gürol Pendicak ile hayatını birleştiren Pınar Pendicak (28), ilk çocuğuna hamile kaldı. Kentteki tekstil firmasında üretim mühendisi olarak çalışan Pınar, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle aşı olmadı, hamileliğinin 37'nci haftasında ise koronavirüse yakalandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne 27 Ağustos'ta kaldırılan Pınar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi'nde tedaviye alındı.
BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI
Pınar Pendicak, sağlık durumu ağırlaşınca normal servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen Pınar'ın karnındaki bebeğinin alınıp alınmayacağına karar vermek için hastanenin enfeksiyon ve kadın doğum uzmanlarından ekip toplandı. Durum değerlendirmesinde bulunan ekip, bebeğin alınmasına karar verdi. Uzman ekipler tarafından sezaryenle Pınar'ın karnındaki bebek, 3 Eylül'de alınarak kuvöze konuldu.
BEBEK TABURCU EDİLDİ
Bebeğe ailesi tarafından Ayaz adı verildi. Bir süre kuvözde tedavi edilen Ayaz bebek, daha sonra ailesine teslim edildi. Kısa sürede evde ateşlenen bebek, tekrar götürüldüğü hastanede tedavi sonrası taburcu edildi.
BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİKTEN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ
Bebeği alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Pınar Pendicak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gece kurtarılamadı. Pınar'ın, Ayaz bebeği dünyaya getirmesinden 18 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, eşi, ailesi ve çalışma arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı.
EŞİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Pınar Pendicak, Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yakınları ve çalışma arkadaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede Pınar'ın eşi Gürol Pendicak da güçlükle ayakta durabildi. Gürol Pendicak'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Pendicak, "Hiçbir şey söyleyecek halde değilim. Çok üzüntülüyüm" dedi.
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