Bir anlık sinirle yapmış!
Olay, Adana'da meydana geldi. Boşanma aşamasındaki öfkeli koca dehşet saçmış. Pusu kurup eşi ve kayınpederinin olduğu araca kurşun yağdırmıştı. Baba ile kızı yaralayan saldırgan kısa sürede yakalandı. Bir anlık sinirle yaptım diyerek kendisini savundu.
Giriş: 24.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:09
Olay, Adana'da meydana geldi.
Boşanma aşamasındaki öfkeli koca dehşet saçmış.
Pusu kurup eşi ve kayınpederinin olduğu araca kurşun yağdırmıştı.
Baba ile kızı yaralayan saldırgan kısa sürede yakalandı.
Bir anlık sinirle yaptım diyerek kendisini savundu.
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