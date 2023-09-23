Bir anda iki bacağını birden kaybeden model podyumların 'altın bacaklı kızı' oldu

Lauren Wasser yetenekli bir basketbolcuydu ve prestijli bir atletik burs bile almıştı. Ancak bunun yerine modellik kariyerine devam etmeye karar verdi. Buna rağmen birkaç yıl boyunca aktif bir yaşam tarzı sürdürdü.

Ancak Lauren'ın dünyası 24 yaşına geldiğinde altüst oldu. Kan dolaşımında ölümcül bir toksin üretebilen Staphylococcus aureus bakterisinin vücutta aşırı çoğalmasından kaynaklanan toksik şok sendromu (TSS) ismindeki bir hastalık vücuduna yayılmıştı.