Bir Aile Hikayesi bu akşam 2. son bölümüyle ekranlardaydı. Bir Aile Hikayesi sıcak bir hikayeyi izleyici ile buluşturmayı amaçlarken, oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Başrolünde Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Seren Şirince gibi sevilen oyuncular yer alıyor. İşte Bir Aile Hikayesi 2. son bölüm özeti ve 3. yeni bölüm fragmanı...

BİR AİLE HİKAYESİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Üçüzlerden birini doğumda kaybeden Cem ve Reyhan hastanedeki kimsesiz bebeği sahiplenir. Taburcu olacakları gün Reyhan’ın karşısına çıkan bir adam onun aklını karıştırır. Cem ve Reyhan evde üç bebekle boğuşurken, Reyhan sahiplendikleri bebekle bir türlü bağ kuramamaktadır.

Mahur ve ailesi Şakir’le birlikte kahvaltı yaparken eve çat kapı Reyhan gelir. Mahur ve Şakir bunun paniğini yaşarken, bir sürpriz de Berk ve Beste yapar. Mahur annesine karşı dürüst olup gerçeği anlatmak zorundadır. Halbuki asıl büyük sırrı Reyhan saklamaktadır.

Yapımcıya küfredip işi bırakan Berk, menajeri tarafından uyarılır. Özür dileyip ise geri dönmezse her şeyini kaybedecektir. Bunu yapması için de önce ona gelen film teklifini reddetmesi gerekmektedir. Spora başlayan Beste, buluşmaya gelmeyip onu eken Mahçup adamla karşılaşır. Adam ikinci bir şans ister. Erdem’e danışan Beste beklemediği bir tepkiyle karşılaşır.