Bir Aile Hikayesi 17. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Bir Aile Hikayesi'nde her şey çok iyi giderken, Şakir bir anda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Doktor, Şakir'in tüm organlarının iflas etmeye başladığını ve hastaneden sağ çıkamayacağını söylemesi ile Mahur yıkıldı. Şakir son nefesini Mahur'un kolları arasında verdi. Bir Aile Hikayesi 18. yeni bölüm fragmanı ve 17. son bölüm özeti haberimizde.

BİR AİLE HİKAYESİ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Bir Aile Hikayesi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

BİR AİLE HİKAYESİ 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Berk ve Nil’in arasındaki buzlar erir. Tiyatro oyununda başarılı bir performans sergileyen Berk, ailesi ve Nil ile yeni bir sayfa açar.

Beste, yeni işinde patronunun kızıyla sorunlar yaşamaya devam etmektedir, bu işte beklediğini bulamamıştır. Erdem’in de desteğiyle farklı bir iş arayışına girer.

Reyhan’ın İzmit’teki konserinde ona eşlik edecek olan Engin, Reyhan’ın heyecanını yatıştırmak isterken oldukça ileri gider. Koroya sarhoş bir şekilde gelen Cem’in bu duruma verdiği tepki; onların, evliliklerini sorgulamalarına neden olacaktır.

Mahur ve Şakir, Şakir’in hayallerini gerçekleştirmek üzere Kars’a doğru yola çıkarlar. Baba oğul Kars’ta birlikte çok güzel vakit geçirirlerken, Şakir’in durumu ağırlaşır.

Büyük heyecanla çıktıkları memleket gezisi nasıl sonlanacaktır?