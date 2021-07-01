Antikor seviyesinin artırılması ve vücudun Kovid-19'a karşı yeniden direnç kazanması amacıyla önerilen üçüncü doz aşılar, Türkiye'de bugünden itibaren 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için uygulanmaya başladı. Vatandaşların kafasında birçok soru işareti uyandı: Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

1- Üçüncü doz aşı neden gerekli?

Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma, pekiştirme ya da "rapel" dozu olarak adlandırılan aşılar vuruluyor.

Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.

2- Aşılama süreci nasıl ilerleyecek?

Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlayacak. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.

3- Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak? Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi.

Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin menşeli Sinovac aşısının Türkiye'de 25 merkezde yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü oldu. Bu kapsamda Türkiye'de aşı yaptıran ilk sağlık çalışanlarından olan Prof. Dr. Gerek, Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bugün 3'üncü doz aşısını yaptırdı.

Gerek, hatırlatma dozlarının vücutta daha güçlü savunma oluşturacağını ve bu sayede antikor düzeyinin daha iyi noktaya gelebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Gerek, farklı kombinasyonlarla yapılan aşıların daha yüksek düzeyde antikor sağladığını bildiklerini kaydederek, "Özellikle olduğum Biontech aşısının delta varyantına karşı koruyucu olduğunu biliyoruz ki bugünlerde başta İngiltere ve Hindistan olmak üzere dünyada önemli bir tehdit oluşturur düzeye geldi. Delta varyantı ülkemizde de görülmeye başlandı. Sağlık çalışanlarına bu fırsatı vererek en azından bu varyantla mücadelede sağlık çalışanlarını korumuş olacağız. 50 yaş ve üzerinde, kronik hastalığı olanlarda daha fazla olmak üzere 3´üncü hatırlatma dozlarıyla da en azından pandemiye karşı savaşta önemli bir kazanım elde etmiş olacağız" diye konuştu.

4- Nasıl randevu alınacak?

Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

5- Kovid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak?

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulunun dünkü toplantısında "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek. Bu uygulamanın da mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.

Ayrıca BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar, ikinci dozlarını 4 hafta sonra olacak şekilde randevu alabilecek.