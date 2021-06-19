Koronavirüs aşılama işlemleri 30 yaşa düştü. Birinci dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşı olmak gerekiyor. Uzmanlar koronavirüs aşıları ile ilgili detayları paylaşıyor. Biontech mi Sinovac mı? Biontech ve Sinovac aşılarının yan etkileri neler? İşte merak edilen detaylar...

BİONTECH AŞISI KİMİN?

Biontech 2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Koronavirüse karşı etkili aşı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından keşfedilmiştir.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Çok yaygın olanlar:

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Yorgunluk

Üşüme

Ateş

Enjeksiyon bölgesinde şişlik

Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

Yan etkiler, ikinci dozdan sonra daha yaygın şekilde görülebilir.

BİONTECH Mİ SİNOVAC MI?

Aşı sırası gelenler Biontech ve Sinovac arasından birini seçecek. Peki hangisi seçilmeli?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı daha önce yaptığı açıklamalarda aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatmıştı. Savaşçı, “Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla” dedi.

Uzmanlar tarafından pandemide en önemli silah aşı olarak gösteriliyor. Şu an Türkiye’de uygulanan “Sinovac” ve “Biontech” aşılarının da arasında çok ciddi bir fark olmadığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2 aşının avantaj ve dezavatanjları olduğunu belirten Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, “Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasında temiz içme suyu kullanımı dışında insanlığın hastalıkla mücadelesinde antibiyotiklerde dahil olmak üzere en önemli buluş aşılardır, diyor.

Bu aşılarda 2 tane ana grup vardır. Bir mRNA aşıları diyoruz, bir inaktif aşılar diyoruz. Bunu biraz daha pratik bir dille yaparsa Biontech aşısı mRNA diyoruz, Çin aşısı inaktif aşıdır. Bu mRNA aşıları vücuttaki immün sistemini uyaracak protein moleküllerini direkt olarak vermek yerine RNA’sını veriyoruz. İnaktif aşılarda ise virüs yeterli miktarda üretiliyor. Sonra öldürülüyor, inaktif ediliyor. Bunları sadece RNA değil de tüm yapısındaki veriyorsunuz. Tabii, 2 aşının da avantaj ve dezavantajları var. İnaktif aşılarda bir dezavantaj şu şekilde var: Uzun süre alıyor. Yani inaktif aşıyı üretmek, öldürmek belki 6 ay belki 8 ay alabiliyor. mRNA aşılarında modern teknikler kullanıldığı için belki 15 gün gibi kısa sürede bunu üretme şansı var. Varyantları karşı kısa sürede ufak bir değişikle tekrardan üretime sokulabiliyor. Şu aşı daha iyi sonuç veriyor diye bir şey demek çok mümkün değil. Bu aşılar bize şunu göstermiştir: Sizi yoğun bakıma düşürmemek adına yüzde 100 etkililerdir. Her iki aşı grubu bunda etkilidir” diye konuştu.

SİNOVAC AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.