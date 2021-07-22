Biontech aşısı kol ağrısı yapar mı sorusu gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte Biontech aşısı kol ağrısı ile ilgili bilgiler...

Aşıdan sonra ne gibi sorunlar yaşanabilir?

Aşılardan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı genellikle bir gün içinde geçer.

Bunun yanı sıra; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülebilir.

Tüm aşı ve ilaçlarda olduğu gibi nadiren alerjik reaksiyonlar da olabilir.

Bu belirtiler mRNA aşılarında inaktif aşılara göre biraz daha fazladır. Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktora başvurmak gerekir.