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Binlerce metre yüksekteyken bile gürültüsü duyuluyor ama içindeyken çıt yok! Uçakların içi nasıl bu kadar sessiz olabiliyor?

Havadayken bile yerden sesi fazlasıyla duyulan uçakların içi nasıl oluyor da bu kadar sessiz olabiliyor? İşte mühendislik harikası uçakların içlerinin sessizliğini sağlayan durum...

20.10.2022 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hayatı kolaylaştıran ulaşım araçlarının en başında gelen uçak, binlerce metre yükseklikteyken yerdeki kişilere sesini duyurmayı başarıyor. Bu kadar gürültüye rağmen içleri nasıl sessiz kalabiliyor? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler...

  • UÇAKLARDAKİ SESİN KAYNAKLARI

    Uçağın çalışan motoru

    Motorların içine hava almakla yükümlü olan ve saniyede binlerce kez dönen pervaneler

    Motorun arkasından çıkan yüksek itiş gücüne sahip hava akımı,

    Uçağın havada hareketiyle oluşan aerodinamik sesler (arabayla giderken duyduğunuz rüzgâr sesiyle aynı mantık)

    Uçak gövdesinde motor ve hava akımıyla oluşan titreşim

  • YERDEYKEN UÇAKLARIN SESİ NASIL DUYULUYOR?

    Uçaklar yerdeyken duyulan ses, sadece en düşük seviyede çalışan motorlardan kaynaklanıyor. Uçak kalkış durumunda ve yükseliş sırasında ise motorlar en yüksek güçte çalışıyor. Havayı adeta delerek rüzgar oluşturan uçaklar uçarken, yerden duyulan ses havanın sesinden ve motordan oluşuyor.

  • 9.000 metre ve üzerinde uçan uçaklardan çıkan ses, yeryüzüne yaklaştıkça şiddetini yitiriyor. Bomboş ve sessiz bir ortamdaysanız bu ses duyulabilir fakat şehir içerisinde pek duyulmuyor. Teknolojinin gelişmesiyle uçak üreticileri aslında çıkan sesi azaltmak için çalışmalar yapıyor. 

  • ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

    Uçak üreticileri, yüksek çıkan sesin uçak içerisinde duyulmaması için birçok yöntem deniyor. Çünkü uçaklardan çıkan bu yüksek ses kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Uçak üreticileri şu yöntemleri kullanıyor;

    Uçağın gövdesinde iç ve dış yapı arasına konulan ses yalıtımı malzemeleri

    Uçağın içinde bulunan koltuk ve plastik gibi malzemelerin içeriği

    Uçağın gövdesi üzerinde oluşan hava akımını düzenleyen gövde tasarımları

    Motorların ucu ve özellikle arkasında sesin yayılımını engelleyen yapılar

    Motor pervanelerinin büyütülmesi ve daha yavaş hızda çalışması

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