9.000 metre ve üzerinde uçan uçaklardan çıkan ses, yeryüzüne yaklaştıkça şiddetini yitiriyor. Bomboş ve sessiz bir ortamdaysanız bu ses duyulabilir fakat şehir içerisinde pek duyulmuyor. Teknolojinin gelişmesiyle uçak üreticileri aslında çıkan sesi azaltmak için çalışmalar yapıyor.