Bingöl'de kurtarma faciası!

İHA

Bingöl'de, dün Murat Nehri'ne giren bir çocuğu kurtarmak için arkadaşıyla birlikte suya atlayan Aydın Tutkal, suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, piknik yapan başka bir ailenin çocuğunun suya girdiğini gördü.

AKINTI İLE YORULDU, GÖZDEN KAYBOLDU

Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atladı. İki arkadaşın mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Bu sırada suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşı Keser ise nehirden çıkmayı başardı.

TUTKAL'IN İZİNE RASTLANMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 17 saattir süren arama çalışmalarında henüz Aydın Tutkal bulunamazken çok sayıda gönüllü ekipler de arama faaliyetine destek verdi.

BİNGÖL AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bingöl AFAD'dan yapılan açıklamada, arama çalışmaların ilişkin şu bilgiler verildi: "Suya girerek çocuğu kurtarmak isteyen Aydın Tutkal suda kaybolmuş olup, arama çalışmaları ekiplerce devam etmektedir. Ayrıca vatandaşın bulunması için Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü'nden 3, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden ise 4 dalgıç adam ilimizde görevlendirilmiş olup, suda kaybolan vatandaşın arama çalışmaları dalgıçlarca devam etmektedir. Arama operasyonuna Bingöl İl AFAD Müdürlüğü'nden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği'nden 6, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 40, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 20 kişi katıldı."