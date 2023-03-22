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Bingöl'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda kaçak sigara ile nargile tütünü ele geçirildi

Giriş: 22.03.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bingöl'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
Bingöl'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 95 paket kaçak sigara, 23 bin 585 gram nargile tütünü, 51 bin 800 boş makaron, 2 bin 760 dolu makaron, 4 bin 250 vergi damgası kaldırılmış orijinal makaron ile dolum makinesi ve makaronları doldurmak için kullanılan kompresör ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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