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        Haberler Gündem Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ele geçirildi - Güncel haberler

        Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ele geçirildi

        Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:12
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        Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla 5 bin 59 paket sigara, 34 elektronik sigara, 8 kilogram kıyılmış tütün, 212 dal puro, 16 paket pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron ve 560 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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