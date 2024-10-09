Binbin için gong çaldı! Binbin kişi başı kaç lot verdi?
Binbin için gong bugün çaldı ve şirket borsada işlem görmeye başladı! 17 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı. Kişi başına 5602 TL değerinde 61 lot düştü. İşte, Binbin halka arz detayları...
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Scooter kiralama şirketi Binbin için bugün gong çaldı! 17 milyon lot dağıtan firma kişi başı 61 lot verdi. 'BINBN' kodu ile borsada işlem görmeye başlayan şirket, elde edeceği fonu; borç ödemesi, mal ve hizmet alımı, yatırım fırsatları gibi kalemlerde kullanacak. İşte, Binbin halka arz detayları...
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BİNBİN İÇİN GONG ÇALDI!
Binbin için 9 Ekim 2024 tarihi itibarıyla gong çaldı.
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BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Binbin, toplamda 17 milyon lot dağıttı. Kişi başına 5602 TL değerinde 61 lot düştü. Halka arza toplamda 278 bin 910 kişi katıldı.
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BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.
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BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.
Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.
Yüzde 20 İşletme sermayesi.
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BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
'BINBIN' borsa koduna sahip firma halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.
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