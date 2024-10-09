Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Binbin için gong çaldı! Binbin kişi başı kaç lot verdi, BIST kodu nedir, fon kullanımı nasıl?

        Binbin için gong çaldı! Binbin kişi başı kaç lot verdi?

        Binbin için gong bugün çaldı ve şirket borsada işlem görmeye başladı! 17 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı. Kişi başına 5602 TL değerinde 61 lot düştü. İşte, Binbin halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 08:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Scooter kiralama şirketi Binbin için bugün gong çaldı! 17 milyon lot dağıtan firma kişi başı 61 lot verdi. 'BINBN' kodu ile borsada işlem görmeye başlayan şirket, elde edeceği fonu; borç ödemesi, mal ve hizmet alımı, yatırım fırsatları gibi kalemlerde kullanacak. İşte, Binbin halka arz detayları...

        • 2

          BİNBİN İÇİN GONG ÇALDI!

          Binbin için 9 Ekim 2024 tarihi itibarıyla gong çaldı.

        • 3

          BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Binbin, toplamda 17 milyon lot dağıttı. Kişi başına 5602 TL değerinde 61 lot düştü. Halka arza toplamda 278 bin 910 kişi katıldı.

        • 4

          BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.

        • 5

          BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.

          Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.

          Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.

          Yüzde 20 İşletme sermayesi.

        • 6

          BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          'BINBIN' borsa koduna sahip firma halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        Adalet Bakanlığı düğmeye bastı
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Milton Kasırgası alarmı: "Son yüzyılın en kötüsü olabilir!"
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Netanyahu'nun talepleri ABD ziyaretini erteledi
        Netanyahu'nun talepleri ABD ziyaretini erteledi
        "Rusya İngiltere'de kargaşa çıkarmak istiyor"
        "Rusya İngiltere'de kargaşa çıkarmak istiyor"
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Pelin Karaca'nın katil zanlısı: Aracın freni boşaldı
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Habertürk Anasayfa