İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Aliağa ilçesinde bir tatil köyünde yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı belirlendi. Tatil köyüne düzenlenen operasyonda yaklaşık 350 kilo uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Bilgehan Ö. ile Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim E.M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı. Zanlılardan Bilgehan Ö.'nün binbaşı olduğu ve Hakkari Çukurca'da ilçe jandarma komutanı, Mehmet Ç.'nin ise eski uzman çavuş olduğu belirlendi.



Olayla ilgili 1 kişinin arandığı öğrenildi.