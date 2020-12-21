Binance kullanıcıları gün itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi!



BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Binance çöktü mü sorularına resmi açıklama gecikmedi. Binance CEO'su CZ Binance hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sistemimiz olası bir eşleştirme hatası tespit etti ve eşleştirme otomatik olarak askıya alındı. Konuyu araştırıyoruz. İlk tahmine göre 30-60 dakika sürebilir (değişebilir). Detaylar aktarılacak."