Saliha Çolak scolak@haberturk.com

TBMM Başkanlığı için ismi gündeme gelen eski Başbakan Binali Yıldırım, "TBMM Başkan adayı değilim, yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim" diye konuştu.

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ADAY OLMAYINCA ADAY GÖSTERİLMEZ"

Takvim yaklaştı. Piyasa hareketlendi. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Bir gazetecinin 'aday gösterilirseniz' şeklideki sorusuna esprili yanıt veren Yıldırım şu ifadeleri kullandı: Aday olmayınca, aday gösterilmez herhalde değil mi, ısraf olmasın Meclis Başkansız kalmaz. Günü gelince Gazi Meclis mutlaka başkanını seçecektir. Uygun görülen adayın sonuna kadar yanında duracağız, destek olacağız. Ben kendim aday değilim.

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