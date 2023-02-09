Bina güçlendirme nedir ve nasıl yapılır?

HANGİ BİNALARA GÜÇLENDİRME YAPILABİLİR?
- Kısa kolonlara sahip yapılar,
- Yeteri kadar güçlü malzemelere sahip olmayan binalar,
- Projesiz olarak inşa edilen binalar,
- Düzensiz plana sahip olan yapılar,
- Projeye uygunsuz ve sağlıksız şekilde eklemelerin yapıldığı binalar,
- Bina yapılırken deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemelerin kullanıldığı binalar,
- Kullanılan malzemelerin kalite dışında miktar bakımından da zayıf olduğu binalar,
- İnşaat esnasında zeminin dikkate alınmadığı binalar,
- Market veya farklı çalışmalar amacıyla mevcut hali korunamayarak kolon ve kirişleri eksiltilmiş binalar.