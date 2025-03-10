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        Bin 200 yıllık Tevrat ele geçirildi

        İstanbul Eyüpsultan'da bin 200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:51
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        Bin 200 yıllık Tevrat ele geçirildi
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        Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri arayan şebekeye operasyon düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikkeyle, 51 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

        Operasyonda Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan 3 şüpheli dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma 20 Şubat’ Perşembe günü 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

        TEVRATI 1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARMIŞ

        Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda,15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ise ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Tevrat’ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

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