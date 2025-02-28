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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2025 Cuma: İndirimli BİM aktüel kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2025 Cuma: İndirimli BİM aktüel kataloğunda neler var?

        BİM aktüel indirimleri başladı. BİM kataloğunda spor malzemeleri, Ramazan ayına özel indirimler ve tekonoloji ürünleri öne çıkanlar arasında yer alıyor. Buharlı mop temizleyici, şarjlı diş fırçası, düzleştirici, Led ışıklı duş başlığı, toz torbasız süpürge kampanyalı fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:34
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        • 1

          BİM'de televizyon, çaydanlık, airfryer, elektrik süpürgesi ve daha pek çok ürün indirimli fiyatla bugün satışta. İndirimlerin tamamına ulaşmak isteyenler BİM 28 Şubat aktüel ürünleri araştırıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        • 2

          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

          Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

          Buharlı Mop 2.450 TL

          Şarjlı Süpürge 4.490 TL
          Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

          Buharlı Mop 2.450 TL

          Şarjlı Süpürge 4.490 TLYuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

        • 3

          Çaydanlık 599 TL

          Yemek Termosu 1.150 TL
          Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

          Çaydanlık 599 TL

          Yemek Termosu 1.150 TL

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