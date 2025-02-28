BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2025 Cuma: İndirimli BİM aktüel kataloğunda neler var?
BİM aktüel indirimleri başladı. BİM kataloğunda spor malzemeleri, Ramazan ayına özel indirimler ve tekonoloji ürünleri öne çıkanlar arasında yer alıyor. Buharlı mop temizleyici, şarjlı diş fırçası, düzleştirici, Led ışıklı duş başlığı, toz torbasız süpürge kampanyalı fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2025
- 1
BİM'de televizyon, çaydanlık, airfryer, elektrik süpürgesi ve daha pek çok ürün indirimli fiyatla bugün satışta. İndirimlerin tamamına ulaşmak isteyenler BİM 28 Şubat aktüel ürünleri araştırıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
- 2
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL
Buharlı Mop 2.450 TL
Şarjlı Süpürge 4.490 TL
Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL
Buharlı Mop 2.450 TL
Şarjlı Süpürge 4.490 TLYuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
- 3
Çaydanlık 599 TL
Yemek Termosu 1.150 TL
Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
Çaydanlık 599 TL
Yemek Termosu 1.150 TL
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9