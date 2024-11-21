BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Kasım 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?
BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Philips Air Fryer, Buhar Kazanlı Ütü, Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi, Senna TV çeşitleri BİM indirimde yer aldı. İşte, 22 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
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BİM, her hafta olduğu gibi 22 Kasım'da da dikkat çeken aktüel ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Cuma günleri satışa sunulacak ürünlerde dikey ısıtıcı, televizyon, buhar kazanlı ütü yer aldı. İşte 22 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı
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22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL
Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL
Saç Şekillendirici 299 TL
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El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Ayak Bakım Seti 249 TL
Manikür Pedikür Seti 199 TL
Tırnak Kurutucu 125 TL
Göz Altı Masaj Aleti 175 TL
Led Işıklı Cımbız 79 TL
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Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL
Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL
Boyun Masaj Cihazı 379 TL
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Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL
Postür Düzeltme Cihazı 279 TL
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