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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 21 Mart BİM’de bugün neler, hangi ürünler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 21 Mart BİM'de bugün neler, hangi ürünler var?

        Cuma gününe ait BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren Dijital Çay Makinesi 1.690 TL, 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL, Vakum Makinesi 999 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM indirimli ürünler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:55
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          BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 21 Mart’tan itibaren Türk Kahve Makinesi 1.390 TL, Şarjlı Süpürge 4.950 TL, Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL, Su Isıtıcı 999 TL’den satılacak. İşte BİM kataloğunun tamamı

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