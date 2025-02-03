BİM aktüel ürünler: 4 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi indirimler olacak?
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftada öne çıkan indirimler arasında bebek bezi, makyaj malzemeleri, oda kokusu, lip balm, el kremi yer aldı. İşte 4 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Giriş: 03.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:41
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BİM aktüel ürünler kataloğu bugün indirime giren ürünleri öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 4 Şubat Salı BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli olan ürünler listesi
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