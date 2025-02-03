BİM aktüel ürünler kataloğu bugün indirime giren ürünleri öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 4 Şubat Salı BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli olan ürünler listesi