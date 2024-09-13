BİM aktüel ürünler 13 Eylül 2024: Dikey süpürge satışta! Bugün BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Dikey süpürgeden elektrikli bisiklete, tencereden tavaya birçok fırsat ürünü BİM 13 Eylül kataloğunda yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Eylül 2024
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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM indirimlerinde akıllı saat, elektrikli bisiklet, klavye yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak olan vatandaşlar kataloğun tamamını inceliyor. Peki 13 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu
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13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
APE RYDER Buffalo-F E-Bike 49.975 TL
Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Kablosuz Speaker Silindir Işıklı 265 TL
Pro TWS Kablosuz Kulaklık 399 TL
Akıllı Saat PSSW 299 TL
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Akıllı Bileklik 229 TL
Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL
Kablosuz Sessiz Mouse 179 TL
HDMI Kablo 3 M 99 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL
Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 349 TL
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