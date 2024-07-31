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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 2 Ağustos 2024 Cuma: Çeyiz yapanlar dikkat, BİM'e küçük ev aletleri geliyor!

        2 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Çeyiz yapanlar dikkat, BİM'e küçük ev aletleri geliyor!

        2 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren raflarda yerini alacak yüzlerce ürün olacak. Bu hafta çeyiz yapanlar için birçok küçük ev aleti geliyor. İşte, BİM 2 Ağustos aktüel kataloğunun tamamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:57
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        • 1

          BİM 2 Ağustos 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta katalogta buharlı ütü, blender, fastfryer, elektrikli süpürge, tost makinesi gibi küçük ev aletleri öne çıkıyor. İşte, BİM aktüel 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla satışa çıkacak ürünler...

        • 2

          2 AĞUSTOS 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Senna 55′ Frameless Ultra HD Google TV: 12.990 TL

          Dijitsu 50′ Ultra HD Google TV: 9.990 TL

          HP Victus 15.5 Gaming Laptop: 25.990 TL

          Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL

          Polosmart PSSW09 Smart Step: 249 TL

        • 3

          Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL

          Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL

          Fakir Çeyiz Seti 4’lü: 3.990 TL

          Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL

          Kumtel Fastfryer: 1.590 TL

          Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL

          Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL

          Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL

        • 4

          Maşa Seti 3’lü: 59 TL

          Kaşık Seti 4’lü: 24,50 TL

          Buzluk Çeşitleri: 24,50 TL

          Desenli Metal Tepsi: 49,50 TL

        • 5

          Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı: 159 TL

          Sert Uçlu Pet Tarağı: 149 TL

          Evcil Hayvan Seyahat Kabı ve Suluğu: 249 TL

          Mama Ölçü Kabı: 49 TL

          Otomatik Makaralı Köpek Gezdirme Kayışı: 119 TL

          Olta Kedi Oyuncağı: 49 TL

          Tüy Toplama Eldiveni: 59 TL

          Kedi Boyun Tasması: 29,50 TL

          Köpek Tasması: 49 TL

        • 6

          Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: 425 cc 11 TL, 660 cc 12 TL, 1000 cc 13 TL

          Sürgülü Erzak Kabı: 5 Litre 99 TL, 7,5 Litre 109 TL, 10 Litre 139 TL

          Erişte ve Makarna Makinesi: 599 TL

          Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc: 69 TL

          Rakle Desenli Su Bardağı 3’lü: 69 TL

          LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3’lü: 99 TL

          Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 34,50 TL

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