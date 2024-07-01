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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 2-5 Temmuz 2024: Bu hafta BİM'e kamp malzemeleri ve ATV geliyor! Bu hafta BİM'de neler var?

        BİM aktüel kataloğu 2-5 Temmuz 2024: Bu hafta BİM'e kamp malzemeleri ve ATV geliyor!

        BİM'e bu hafta birçok ürün geliyor; kamp malzemeleri, ATV, plaj eşyaları ve küçük ev aletleri gibi... Peki, bu hafta BİM'de başka neler var? İşte, 2-5 Temmuz 2024 BİM aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:02
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        • 1

          BİM aktüel kataloğu 2-5 Temmuz 2024... BİM'e bu hafta yine birçok kategoride ürün geliyor. Kampseverlerin özellikle tercih edeceği birçok kamp malzemesi ve ATV de satışa çıkacak ürünler arasında. İşte, BİM 2-5 Temmuz aktüeli...

        • 2

          BİM 2-5 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU 2024

          Tefal Wok Tava 549 TL

          Tefal Simplicity Tava 349 TL

          Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 TL

          Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 TL

          Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

          Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 TL

          Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL

          Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 TL

          Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 TL

          Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 TL

          Paşabahçe Iconic Kase 32,50 TL

          Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 TL

        • 3

          Aile Tipi Çadır 4.999 TL

          Verandalı Çadır 3.799 TL

          Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL

          Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

          Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL

          Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL

          Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

          Polosmart Nostaljik Radyo 699 TL

          Hareket Sensörlü Lamba 99 TL

          Ares Rattan Koltuk 499 TL

          Regnum Örgü Koltuk 399 TL

        • 4

          43'' FHD Android TV 6.499 TL

          Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL

          Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL

          Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL

          Taşınabilir Soğutucu 499 TL

          Masaüstü Fan 329 TL

          Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 TL

        • 5

          Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL

          APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

          RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL

        • 6

          BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

          Kadın Şortlu Takım 185 TL

          Kadın Kapri Takım 235 TL

          Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL

          Erkek Şort 129 TL

          Erkek Kapri 129 TL

          Fırın Eldiveni 34,50 TL

          Mutfak Önlüğü 55 TL

          Yüz Havlusu 55 TL

          El Havlusu 24,50 TL

          Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL

          Ayak Havlusu 49,50 TL

          Orta Boy Sepet 75 TL

          Bardak Altlığı 12,50 TL

          Küçük Boy Sepet 49 TL

          Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

          Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

          Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

        • 7

          Kadın Kapri Takım 235 TL

          Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL

          Erkek Şort 129 TL

          Erkek Kapri 129 TL

          Fırın Eldiveni 34,50 TL

          Mutfak Önlüğü 55 TL

          Yüz Havlusu 55 TL

          El Havlusu 24,50 TL

          Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL

          Ayak Havlusu 49,50 TL

          Su Emici Paspas 59 TL

          Amerikan Servis 49 TL

          Büyük Boy Sepet 85 TL

          Orta Boy Sepet 75 TL

          Bardak Altlığı 12,50 TL

          Küçük Boy Sepet 49 TL

          Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

          Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

          Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

        • 8

          Esnek Saplı Mop 189 TL

          Makarna Uçlu Mop 179 TL

          Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL

          2 Katlı Şampuanlık 89 TL

          Tek Fiyat Fırça 59 TL

          Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL

          Saplı Saklama Kabı 59 TL

          Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL

          Su Kovası 10 Litre 59 TL

          Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

          Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

          Organizer Çeşitleri 35 TL

          Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

          Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL

        • 9
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