BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ağustos kataloğu yayında!
BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27 Ağustos 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 27 Ağustos 2024 kataloğu ile ağustos ayına özel indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
Yarım Yağlı Tost Peyniri - SEK 1500 g
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - Akınaz 1000 g
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - Bimvezir 1000 g
Yarım Yağlı Yoğurt - SEK 5 kg
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Tam Yağlı Tava Peyniri - Peysan 600 g
Biberli Taze Peynir - Kerem 200 g
Yarım Yağlı Eritme Peynir - Bimvezzir 1000 g
%3 Yağlı Yoğurt - Torku 3 kg
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Şeftali & Ananaslı Kefir - İçim 1L
Barista Süt - Dost 1L
Ayran - Torku 1L