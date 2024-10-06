Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 8 Ekim kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler fiyat listesi açıklandı!

        BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 8 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM'de bu hafta; küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 8 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Ofçay Binbirdem Siyah Çay 1 Kg 109,50 TL

          Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 22,50 TL

        • 3

          Ofçay Hazine Filiz Zengin Dem Demlik Süzen Poşet Çay 30×8 gr 49,50 TL

          Türk Tarım Beyaz Sirke 2 Litre 27,50 TL

          Duru Çiya Tohumu 10×6 gr 16,50 TL

          Koska Üzüm Pekmezi 700 gr 69,50 TL

        • 4

          Koska Çifte Kavrulmuş Tahin 550 gr 89,50 TL

          Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2×700 gr 119 TL

          Karina Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 gr 39 TL

          Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 gr 169,50 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Habertürk Anasayfa