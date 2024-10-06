BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM'de bu hafta; küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 8 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...