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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU: Elektrikli bisiklet, toz torbasız süpürge, wag maşası… İşte BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri

        BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: BİM aktüel kataloğu ile bu cuma hangi ürünler satışa çıkacak?

        6 Eylül 2024 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Böylece BİM markette bu Cuma raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. Cuma kataloğuna göre televizyon, saç şekillendirici, wag maşası, elektrikli bisiklet, türk kahvesi makinesi, toz torbasız süpürge ve dikey süpürge gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 6 Eylül BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:12
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        • 1

          BİM market, 6 Eylül Cuma günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kataloğa göre market zincirinde bu Cuma buharlı ütü, filtre kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi, el mikseri, mini blender set, elektrikli bisiklet ve dikey süpürge gibi birçok ürün raflara geliyor. İşte 6 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri.

        • 2

          6 EYLÜL 2024 CUMA BİM KATALOĞU

          Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL

          Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL

          Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL

          Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL

          Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL

          Wag Maşası (32mm) PSC43 495 TL

          Saç Masaj Tarağı 39 TL

          Ayak Bakım Seti Psc52 249 TL

          Elektronik Tırnak Bakım Seti Led Işıklı 189 TL

          Elektronik Tırnak Kurutucu 129 TL

          Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

          Led Işıklı Cımbız 79 TL

        • 3

          RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

          1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL

          Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL

          Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

          Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL

          Buharlı Ütü 1.175 TL

          Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL

          Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

          Minderli Düşer Kapak Ayakkabılık 995 TL

        • 4

          Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

          56.Yıl Özel Tekli Arabalar 119 TL

          Monster Trucks Arabalar 1:70 59,50 TL

          Chelsea Meslekleri Öğreniyor 229 TL

          Bükülebilir Dinozorlar 229 TL

          Hikaye Kitapları 34,50 TL

          Lisanslı Puzzle 60 Parça 54,50 TL

          Tükenmez Resim Defteri 89 TL

          Oyuncak Spor Arabalar 59 TL

          Top Yakalama Oyuncağı 2'li 129 TL

          LCD Ekran Çizim Tableti 129 TL

        • 5

          Tül Perde 290x180 cm 195 TL

          Güneşlik 140x250 cm 165 TL

          Fon Perde 140x270 cm 179 TL

          Kot Gömlek Erkek 319 TL

          Kaşkorse Pantolon Kadın 179 TL

          Eşofman Alt Kadın 179 TL

          Pvc Masa Örtüsü 85 TL

          Penye Yastık Kılıfı ~50x70 cm 65 TL

          Eşofman Alt Erkek 179 TL

          Spor Ayakkabı 329 TL

          Kristal Organizer 39,50 TL

          Mop Seti 229 TL

          Nakışlı Havlu Set 65 TL

          Banyo Paspası ~65x80 cm 79 TL

          Yuvarlak Banyo Taburesi 69 TL

          2’li Standlı Sabunluk Seti 279 TL

        • 6

          Tava 219 TL

          chef's Sahan 179 TL

          chef's Krep Tava 169 TL

          Karnıyarık Tenceresi 349 TL

          Kek Kalıbı 349 TL

          Seramik Çerezlik Seti 249 TL

          3'lü Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

          Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL

          6'lı Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 119 TL

          Cam Gravürlü Kase 19,50 TL

          7'li Cam Pipet Seti 39,50 TL

          5'li Mutfak Bıçağı Seti 319 TL

          Lav 3'lü Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 55 TL

          Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri ~400 ml 19,50 TL

          Standlı Baharatlık 199 TL

          Hobi Masası 89 TL

          Sızdırmaz Saklama Kabı 34,50 TL

        • 7

          Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL

          Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL

          Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

          Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

          Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL

          Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL

          Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL

          Banvit Dondurulmuş Piliç Döner 700 G 159 TL

          Banvit Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1000 G 107,50 TL

          Erpiliç Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 1000 G 115 TL

        • 8

          Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 275 TL

          UniBaby Islak Havlu Uni Baby Aile 3x52’li 48,50 TL

          Comfort Family Çocuk Atlet Kız-Erkek 89 TL

          Comfort Family Boxer Erkek Çocuk 75 TL

          Golden Rose Lip Gloss 99 TL

          Golden Rose Renk Değiştiren Jel Ruj 109 TL

          Renkli Maskara 119 TL

          Fırça Seti 59,75 TL

          Makyaj Süngeri Meyve Şekilli 42,50 TL

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