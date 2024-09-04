BİM market, 6 Eylül Cuma günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kataloğa göre market zincirinde bu Cuma buharlı ütü, filtre kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi, el mikseri, mini blender set, elektrikli bisiklet ve dikey süpürge gibi birçok ürün raflara geliyor. İşte 6 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri.