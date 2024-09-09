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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 10 Eylül 2024 kataloğu: Bebek bezi, cilt bakım ürünleri, makyaj malzemeleri... İşte BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri

        BİM aktüel 10 Eylül 2024 Salı kataloğu: BİM aktüel kataloğu ile bu Salı hangi ürünler satışa çıkacak?

        10 Eylül 2024 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Böylece BİM markette bu Salı raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. Salı kataloğuna göre market ürünleri, bebek bezi, çocuk iç giyim, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri ve okula dönüş temalı atıştırmalıklar raflarda yerini alacak. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 10 Eylül BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 10:20 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:20
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        • 1

          BİM market, 10 Eylül Salı günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Böylece BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde yer alan ‘’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kataloğa göre market zincirinde bu Salı market ürünleri, bebek bezi, çocuk iç giyim, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri, okula dönüş temalı atıştırmalıklar satışta olacak. İşte 10 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri.

        • 2

          10 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Fiskobirlik Fındık Kreması 129,00 TL

          Ülker Laviva Dolgulu ve Bisküvili Çikolata 36,50 TL

          Susamlı Çörekotu Kraker 24,50 TL

          Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 39,50 TL

          Ülker Probis Kakaolu ve Muzlu Kremalı Proteinli Bisküvi 42,00 TL

          Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 35,00 TL

          Ülker Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 45,00 TL

          Oslo Vanilya Aromalı Gofret 65,00 TL

        • 3

          Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL

          Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL

          Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

          Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

          Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL

          Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL

          Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL

          Banvit Dondurulmuş Piliç Döner 700 G 159 TL

          Banvit Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1000 G 107,50 TL

          Erpiliç Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 1000 G 115 TL

        • 4

          Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 275 TL

          UniBaby Islak Havlu Uni Baby Aile 3x52’li 48,50 TL

          Comfort Family Çocuk Atlet Kız-Erkek 89 TL

          Comfort Family Boxer Erkek Çocuk 75 TL

          Golden Rose Lip Gloss 99 TL

          Golden Rose Renk Değiştiren Jel Ruj 109 TL

          Renkli Maskara 119 TL

          Fırça Seti 59,75 TL

          Makyaj Süngeri Meyve Şekilli 42,50 TL

        • 5

          13 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          TCL 58 İNÇ 4K Ultra Hd Led Google TV 58P733G 18.975 TL

          TCL 55 İNÇ 4K Ultra Hd Google TV 55V6A 17.975 TL

          Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL

          Philips Air Fryer HD9650/90 4.975 TL

          Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL

          Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL

          Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.490 TL

          Fakir Çay Makinesi Tea N More 1,7 L 1.090 TL

          Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

        • 6

          APE RYDER Buffalo-F E-Bike 49.975 TL

          Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

          Kablosuz Speaker Silindir Işıklı 265 TL

          Pro TWS Kablosuz Kulaklık 399 TL

          Akıllı Saat PSSW 299 TL

          Akıllı Bileklik 229 TL

          Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

          Kablosuz Sessiz Mouse 179 TL

          HDMI Kablo 3 M 99 TL

          Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL

          Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 349 TL

        • 7

          Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 849 TL

          Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL

          Chef's Sütlük 14 cm

          Cam Pipetli Bardak 129 TL

          Cam Kahve Fincan Seti 12 Parça 169 TL

          Lav Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

          Cam Sıvı Sabunluk 79 TL

          Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 139 TL

          Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 1.800 cc 129 TL

        • 8

          Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL

          Tefal Sahan ~22cm 529 TL

          Tefal Simplicty Tava ~32cm 599 TL

          Servis Seti 3'lü 199 TL

          Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL

          Manuel Rondo ~500 ml 549 TL

          2'li Peynir Bıçağı 99 TL

          Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL

          Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL

          Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası ~5L 34,50 TL

          Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL

        • 9

          Namaz Elbisesi 199 TL

          Pantolon 129 TL

          Penye Şal 75 TL

          Koltuk Örtüsü 129 TL

          Koltuk Şalı 79 TL

          Valiz Organizer Set 6'lı 79 TL

          Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

          Tekli Karma Bebek Body 52,50 TL

          Yüz Havlusu 69 TL

          Masa Örtüsü 49,50 TL

          Son Kale Oyunu 129 TL

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