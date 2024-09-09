BİM market, 10 Eylül Salı günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Böylece BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde yer alan ‘’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?’’ sorusu yanıt buldu. Kataloğa göre market zincirinde bu Salı market ürünleri, bebek bezi, çocuk iç giyim, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri, okula dönüş temalı atıştırmalıklar satışta olacak. İşte 10 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri.