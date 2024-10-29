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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 1 Kasım kataloğu: BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler fiyat listesi yayınlandı!

        BİM aktüel 1 Kasım kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 1 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 22:44 Güncelleme: 30.10.2024 - 00:17
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        • 1

          BİM 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; teknolojik aletler, spor aletleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Kasım 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        • 2

          1 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

          TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL

          Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

          Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

          Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL

          Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL

          Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

          Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL

          TWS Kulaklık Küpe Model 349 TL

          APP'li Gece Lambası 639 TL

          Mutfak Tartısı 219 TL

          Şarjlı Su Pompası 139 TL

        • 3

          2’li Tava Seti ~24+28 cm 399 TL

          Karnıyarık Tencere ~32 cm 439 TL

          Kulplu Balık Tepsisi 339 TL

          Çelik Çaydanlık 799 TL

          Düdüklü Tencere 749 TL

          Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL

          Çelik Termos ~480 ml 249 TL

          Mottolu Cam Kupa ~250 cc 39,50 TL

          7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL

          Derin Kase ~200 cc 6'lı 109 TL

          Derin Kase ~2010 cc 99 TL

          Lal Çay Bardağı ~170 cc 6'lı 99 TL

          Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

        • 4

          Borosilikat Gravürlü Cezve ~350 cc 139 TL

          Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 139 TL

          Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 249 TL

          Cam 6’lı Kahve Yanı Bardağı ~160 cc 79 TL

          Saklama Kutusu ~7,5 L 55 TL

          Saklama Kutusu ~1,5 L 27,50 TL

          Kristal Çay Kutusu 99 TL

          Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL

          Motivasyon Matarası ~2 L 229 TL

        • 5

          Mega Kutulu Hurç ~60x40x30 cm 109 TL

          Baza Kutulu Hurç ~50x40x19 cm 99 TL

          Raf Organizer ~30x30x30 cm 69 TL

          Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici ~31x30x22 cm 99 TL

          Vakumlu Hurç 109 TL

          Mini Hurç ~45x40x30 cm 39,50 TL

          Maxi Hurç ~45x70x40 cm 55 TL

        • 6

          Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek 299 TL

          Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

          Hırka Erkek 299 TL

          Eşofman Alt Erkek 199 TL

          Pijama Alt Kadın 169 TL

          Pijama Takımı Erkek 299 TL

        • 7

          Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

          Oyuncak Tamir Seti /Bahçıvan Seti 219 TL

          Oyuncak Doktor Seti 59 TL

          Oyuncak Elektrik Süpürgesi 379 TL

          Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 119 TL

          Oyuncak Aksesuarlı Mantar Ev 179 TL

          Oynar Gözlü Şekilli Kitaplar 49,50 TL

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