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        Haberler Gündem BİM 7-10 Kasım 2023 kataloğu: Elektrikli bisiklet geliyor! Bu hafta BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi

        BİM 7-10 Kasım 2023 kataloğu çıktı! BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler var?

        BİM aktüel kataloğu ile hafta salı, çarşamba ve cuma günleri satışa çakacak indirimli ürünlerin fiyat listesi belli oldu. BİM 7-10 Kasım 2023 kataloğunda; temek gıdadan kişisel bakım ürünlerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. Ayrıca BİM aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet ön plana çıkıyor. İşte, 7-10 Kasım 2023 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyat listesi haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:03
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        • 1

          BİM 7-10 Kasım 2023 aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta televizyon, 3D yazıcı, akıllı saat, peynir sunum tablosu ve daha pek çok ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte, 7-10 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...

          BİM 7 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

          Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 219 TL

          Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL

          Dost Tam Yağlı Süt 1 L 25,50 TL

          Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 g 18,50 TL

          Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 g 115 TL

          Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 84,75 TL

          Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 47,50 TL

          Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL

        • 2

          Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL

          Master Nut Fıstık Ezmesi 49 TL

          Milka Dolgulu Bisküvili Sütlü Çikolata 92 g 22,75 TL

          Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 g 39,50 TL

          Doğanay Gurme Şalgam Suyu 22,50 TL

          Juss Tea Soğuk Çay 9,50 TL

        • 3

          Kraft Ecco Yeşil Dünya Dev Kağıt Havlu 45 TL

          Sleepy Natural Bebek Bezi Maxi 265 TL

          Sleepy Natural Islak Havlu 90'lı 25 TL

          Comfort Family Kadın Dantelli Ribana Atlet 50 TL

          Comfort Family Erkek Boxer 45 TL

          Peros Çamaşır Deterjanı 3 L 99,50 TL

          Golden Rose Lip Gloss 65 TL

          Golden Rose Maskara 69,50 TL

          İlaslan Bebek Banyo Lif 35 TL

        • 4

          BİM 8 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

          Creality 3D Yazıcı 17.999 TL

        • 5

          BİM 10 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

          RKS Elektrikli Bisiklet MJ-1 12.999 TL

          RKS Elektrikli Bisiklet ZF10 12.999 TL

        • 6

          Dijitsu 50 İnç UHD Android Led Tv 8.499 TL

          TCL 32 İnç Fhd Android Televizyon 32S5400A 5.499 TL

          Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 3.499 TL

          Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL

          Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL

          Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL

          Polosmart Akıllı Saat 229 TL

          Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL

        • 7

          Yükselen Zeka Konuşturan Oyuncak 189 TL

          Pufu Toys Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL

          MGS Luna’nın Bisikleti 119 TL

          Woodoy Ahşap Domino Oyunu 89 TL

          Micromax Toys Blok Seti 89 TL

        • 8

          Trekking Ayakkabı 289 TL

          Pelüş Ev Botu 99 TL

          Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

          Kadife Pijama Takımı 299 TL

          Eşofman Altı 89 TL

          Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL

        • 9

          Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL

          Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL

          Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL

          Sürgülü Erzak Kabı 3,2 L 27,50 TL

          Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL

        • 10

          Lava Döküm Izgara Tava 599 TL

          Chef's Pro Wok Tava 149 TL

          Chef's Sahan 89 TL

          Bonera Academi Derin Tencere 399 TL

          Bonera Academic Karnıyarık Tencere 449 TL

          Keramika Yemek Takımı 12 Parça 399 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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