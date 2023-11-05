BİM 7-10 Kasım 2023 aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta televizyon, 3D yazıcı, akıllı saat, peynir sunum tablosu ve daha pek çok ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte, 7-10 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...

BİM 7 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 219 TL

Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL

Dost Tam Yağlı Süt 1 L 25,50 TL

Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 g 18,50 TL

Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 g 115 TL

Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 84,75 TL

Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 47,50 TL

Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL