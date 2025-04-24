BİM 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu: Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim var. 25 aktüel 2025 BİM indirimli ürünlerde bu hafta RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL, RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.900 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu listesi