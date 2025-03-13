BİM 14 Mart 2025 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta katlanabilir e-bike ve çapa makinesi geliyor!
BİM, 14 Mart Cuma aktüelini yayınladı. Bu hafta mutfak, mobilya, elektronik ve teknolojik aletler gibi farklı kategoride birçok ürüne yer veriliyor. Aktüelde; katlanabilir e-bike, elektrikli süpürge, ısıtıcı, çapa makinesi, matkap, avuç taşlama makinesi, tavan boyası, profil merdiven gibi eşyalar başta olmak üzere mutfak gereçleri, yatak odası tekstili ve küçük ev aletleri geliyor. İşte, BİM 14 Mart 2025 aktüeli...
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BİM 14 Mart 2025 aktüelini yayınladı. Ev, yaşam, giyim, teknoloji, oyuncak gibi farklı birçok kategoriden yüzlerce ürün Cuma günü şubelerdeki yerini alacak. Bu hafta öne çıkan ürün ise 19.990 TL'den satışa çıkan çapa makinesi oldu. İşte, BİM 14 Mart 2025 aktüeli...
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BİM 14 MART 2025 AKTÜELİ
Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL
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BİM 14 MART 2025 AKTÜELİ
Balık Tutma Oyunu 329 TL
Adore 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.690 TL
Ayakkabı Dolabı 1.490 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Karma Oyuncak Çeşitleri 69 TL
Tekli Arabalar 69.50 TL
Double Bloklar ve Setler 499 TL
Blok Meslek Grupları Seti 269 TL
Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 89 TL
Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL
Match Pairs Eşleştirme Kutu Oyunu 149 TL
Oyuncak İtfaiye Aracı 149 TL
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Çatal Başlı Çekiç 129 TL
Lastik Tokmak 129 TL
Kurbağacık Anahtar 329 TL
Zımba Tabancası 449 TL
Kemer Delme Pensesi 199 TL
Yankeski 229 TL
Pense 229 TL
Kargaburun 229 TL
Mini Pense Seti 3 Parça 375 TL
Allen Anahtar Takımı 179 TL
Tornavida Seti 5'li Blister Ambalaj 199 TL
Kalın Sıcak Mum Slikon Tabancası 299 TL
İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası 199 TL
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RKS 1-S Mini E-Bike 9.990 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL
Sürgülü Aspiratör 1.350 TL
Mutfak Tartısı 249 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL
Çelik Termos 399 TL
Nordica Tıraş Makinesi 199 TL
Nordica Tıraş Makinesi 275 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 1.350 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 799 TL
Mini Quartz Isıtıcı 299 TL
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Vega Saklama Kabı ~2370 cc 139 TL
4’lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm 249 TL
Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL
Cam Kase ~23 cm - 2250 cc 199 TL
6'lı Echo Meşrubat Bardağı ~350 cc 149 TL
6'lı Echo Su Bardağı ~260 cc 139 TL
Paşabahçe 6'lı Echo Çay Bardağı ~160 cc 179 TL
Echo Dondurmalık 2'li 139 TL
Wok Tava ~28 cm 289 TL
Yemek Taşıma Kabı 349 TL
Pazar Arabası 399 TL
Makarna Tabağı ~25,5x5 cm 79 TL
Cam Kesme Tablası ~20x30 cm 139 TL
Borosilikat Bombeli Bardak ~300 cc 89 TL
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Boyacı Seti - 5li 225 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası 399 TL
Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 299 TL
Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL
Silikon Tabancası 99 TL
Cam Kazıma Aparatı 45 TL
F500 Silikonize Mastik 49 TL
Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL
Parmak Rulo 49 TL
Pas Sökücü Sprey 69 TL
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Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL
Polisaj Makinesi 3.190 TL
Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL
Akülü Vidalama Seti 1.150 TL
Darbeli Matkap 999 TL
Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL
Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL
Avuç Taşlama Makinesi 999 TL
Dekupaj Testere 999 TL
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Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
2’li Yastık Kılıfı 59 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL
İkili Havlu Set 65 TL
3'lü Tanja Yumak 89 TL
Pijama Takımı Kadın 349 TL