BİM 14 Mart 2025 aktüel kataloğu: BİM'e bu hafta katlanabilir e-bike ve çapa makinesi geliyor!

BİM 14 Mart 2025 aktüelini yayınladı. Ev, yaşam, giyim, teknoloji, oyuncak gibi farklı birçok kategoriden yüzlerce ürün Cuma günü şubelerdeki yerini alacak. Bu hafta öne çıkan ürün ise 19.990 TL'den satışa çıkan çapa makinesi oldu. İşte, BİM 14 Mart 2025 aktüeli...