Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) sınav takvimi MEB takvimine göre BİLSEM ön değerlendirme sınavı şubat - nisan tarihleri arasında uygulanıyor. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte arasında açıklanacak. Bu kapsamda, "Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...