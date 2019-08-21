21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. BİLSEM sonuçları MEB tarafından Ağustos ayının ilk haftası açıklanacağı duyurulmuştu fakat bugüne ertelendi. Şimdi ise gözler 2019 BİLSEM mülakat sonuçlarında. İşte BİLSEM sonuçları 2019 sorgulama...
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2019?
BİLSEM mülakat sonuçlarının 21 Ağustos 2019'da yani bugün erişime açılacağı duyuruldu. BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin ise kesin bir açıklama yapılmadı. 2019 BİLSEM sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA 2019
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 BİLSEM kayıtları, bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının arından 21 Ağustos'ta başlayacak. BİLSEM kayıtlarının son günü eski takvimde 6 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak kayıtların geç başlayacak olması nedeniyle, son kayıt gününün de ileriki bir tarihe alınması bekleniyor.
BİLSEM'DE ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİYOR?
Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;
a) Uyum (Oryantasyon),b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.
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