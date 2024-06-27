Öğrenci ve veliler tarafından 2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ardından, bireysel değerlendirme ve kayıt takvimi araştırmaları başladı. Bu kapsamda, "BİLSEM kayıt tarihleri 2024 ne zaman başlıyor? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında merak edilen güncel bilgiler...